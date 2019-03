Osnabrück. Ein Jahr ohne die Fantasy-Serie „Game of Thrones“ und kein Ende in Sicht – jetzt wurde bekannt, wann die achte und damit letzte Staffel der Hitserie des US-Senders HBO 2019 ausgestrahlt wird. Alle Informationen zu Staffel 8 von „Game of Thrones“ im Überblick.

Die Fans der Serie „Game of Thrones“ werden auf eine harte Probe gestellt: Die letzte Folge von Staffel 7 flimmerte im August 2017 über die Bildschirme. Die Dreharbeiten für Staffel 8 sind zwar beendet, wie die Schauspieler über Instagram und Facebook in den vergangenen Wochen mitteilten, aber nun beginnen die Nacharbeiten am Computer – immerhin wollen die Drachen zum Leben erweckt werden. Die aufwendigen Fantasyelemente werden von CGI-Experten erstellt und das dauert eben seine Zeit, von den Kosten ganz zu schweigen. (Weiterlesen: Game of Thrones: Wovon handelt das Spin-off der Fantasyserie?)



„Game of Thrones“: Wann wird Staffel 8 ausgestrahlt?

Doch nun hat der US-Sender HBO bekannt gegeben, ab wann die letzten Folgen von „Game of Thrones“ über den Bildschirm flimmern werden: Die achte und letzte Staffel der Kultserie beginnt am 14. April, teilte der Sender HBO am Sonntagabend (Ortszeit) mit.

In Deutschland wird der Pay-TV-Sender Sky wie gewohnt die neuen Episoden von „Game of Thrones“ zeigen. In der Nacht vom 14. auf den 15. April 2019 ist die erste Folge von Staffel 8 auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf zu sehen. Auf Sky Atlantic HD läuft die erste Folge ab 20.15 Uhr. Die zweite Folge ist dann in der Nacht von Ostersonntag, 21. April, auf Ostermontag, 22. April, ab 3 Uhr abrufbar. Abends läuft sie ebenfalls ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD.

Ab 8. April 2019 wird der Sender Sky Atlantic HD zum Pop-up-Sender Sky Atlantic Thrones HD. Jeden Tag gibt es eine Staffel der Fantasy-Saga nonstop sowie diverse Specials zu sehen. Los geht es am 8. April um 21.30 Uhr. Die letzte Episode der siebten Staffel endet in der Nacht vom 14. auf den 15. April.

„Game of Thrones“: Weniger Episoden in Staffel 8



Wie Staffel 7 wird Staffel 8 weniger Folgen umfassen als bisher. Staffel 1 bis 6 haben jeweils zehn Episoden, Staffel 7 nur noch sieben, Staffel 8 soll sechs Folgen beinhalten. Die siebte Staffel wurde auch später auf dem US-Sender HBO und dem deutschen Pay-TV-Sender ausgestrahlt als gewohnt – normalerweise lagen die Sendetermine im Frühjahr. Staffel 7 lief ab dem 17. Juli 2017, kurze Zeit später wurde bekannt, dass Staffel 8 gar nicht im folgenden Jahr ausgestrahlt wird, sondern erst 2019. (Zum Auffrischen: So verlief das Finale von Staffel 7 von "Game of Thrones")

„Game of Thrones“: Wie lang werden die letzten Folgen sein?

Es halten sich hartnäckig Gerüchte, wonach die Folgen zwei Stunden lang sein sollen und nicht wie bisher zwischen 50 und 65 Minuten. Möglicherweise wurde jetzt irrtümlicherweise bekanntgegeben, wie lang die Episoden sein sollen: Bei einem Event in Frankreich hat die TV-Sendergruppe Orange Cinéma Séries ihr Programm für 2019 vorgestellt, zu dem auch die finale Staffel von "Game of Thrones" gehört. Wie die Fanseite Winteriscoming.net berichtet, war zuerst davon die Rede, dass die Folgen jeweils 90 Minuten lang sein sollen. Das stand auf der Präsentation:

Später soll das vom Moderator mündlich korrigiert worden sein, wie ein Tweet des französischen Filmmagazins Première zeigt:



Demnach sollen die ersten beiden Folgen 60 Minuten lang sein, die restlichen vier Episoden jeweils 80 Minuten. Eine offizielle Bestätigung von HBO gibt es noch nicht.

Ein Blick auf die Sendezeiten bei Sky zeigt: Folge 1 ist 60 Minuten lang, Folge 2 ebenfalls 60 Minuten. Weitere detaillierte Sendetermine zu den restlichen vier Episoden gibt es bei Sky noch nicht.

„Game of Thrones“: Was passiert in Staffel 8?

Worum es genau in Staffel 8 von „Game of Thrones“ gehen wird, ist noch unklar. Und wer auf die Fortsetzung der Bücher von Schöpfer Martin hofft, wird ebenfalls noch enttäuscht: George R. R. Martin will den sechsten der insgesamt sieben Bände noch in diesem Jahr herausgeben. Die Ereignisse in "The Winds of Winter" wurden aber bereits von Staffel 7 vorweggenommen. Der siebte und letzte Band dürfte also weit nach der Ausstrahlung von Staffel 8 erscheinen.

Details lassen sich den Verantwortlichen oder den Schauspielern generell auch nicht entlocken, denn die Sicherheitsmaßnahmen sind bei HBO sehr hoch. Spoiler dringen nicht nach außen, die Schauspieler mussten entsprechende Verschwiegenheitsklauseln unterschreiben. 2015 kam es allerdings zu einer Katastrophe für den Sender: Die ersten vier Folgen der fünften Staffel wurden online veröffentlicht und millionenfach illegal heruntergeladen.

„Game of Thrones“: Welche Regisseure wirken in Staffel 8 mit?

Zur finalen Staffel kehren ein paar bekannte Regisseure zurück: Miguel Sapochnik drehte unter anderem die beiden Episoden „Hartheim“ (Staffel 5) und „Die Schlacht der Bastarde“ (Staffel 6). Damit ist er der Experte für spektakuläre Kampfszenen, von denen es in Staffel 8 sicher so einige geben wird. Wahrscheinlich ist Sapochnik für die Episoden 3 und 5 verantwortlich. Das verriet zumindest Fabian Wagner, „Director of Photography“ bei „Game of Thrones“, in einem Interview.

Außerdem kehrt David Nutter in den Regiestuhl zurück. Er war unter anderem Regisseur bei der legendären Folge „Der Regen von Castamaer“ mit der Roten Hochzeit. Bei welchen und wie vielen Folgen Nutter Regie führen wird, ist noch nicht bekannt. Für das Finale von Staffel 8 nehmen die Produzenten der Serie, David Benioff und Dan B. Weiss, Platz auf dem Regiestuhl.

„Game of Thrones“: Wer spielt in Staffel 8 mit?

Diese Stars kehren für Staffel 8 von „Game of Thrones“ zurück: Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harington (Jon Schnee), Lena Headey (Cersei Lennister), Peter Dinklage (Tyrion Lennister), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lennister), Sophie Turner (Sansa Stark), Maisie Williams (Arya Stark), Isaac Hempstead-Wright (Bran Stark), Liam Cunningham (Davos Seewert), Carice van Houten (Melisandre), Nathalie Emmanuel (Missandei), Conleth Hill (Lord Varys), Kristofer Hivju (Tormund Riesentod), Gwendoline Christie (Brienne von Tarth), Alfie Allen (Theon Graufreud), Iain Glen (Ser Jorah Mormont), John Bradley (Samwell Tarly), Rory McCann (Sandor Clegane, der "Hund"), Jerome Flynn (Bronn), Joe Dempsie (Gendry), Jacob Anderson (Grauer Wurm).