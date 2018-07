Osnabrück. Der Film „Operator – Wettlauf gegen die Zeit“ (Tele 5, Mittwoch, 20.15 Uhr) bedient sich zwar kräftig bei Brad Andersons Thriller „The Call“, kann aber trotz zahlreicher Mängel noch für etwas Spannung sorgen.

Ein Jahr, nachdem Pamela (Mischa Barton) als Telefonistin in einer Notrufzentrale ein traumatisierendes Erlebnis mit einem anonymen Anrufer hatte, wird sie Opfer einer Erpressung. Ein brandgefährlicher Psychopath hat ihre Tochter entführt und verlangt nun, dass sie Polizisten in verschiedene Fallen lockt. Auch auf ihren Ex-Mann (Luke Goss) hat es der unsichtbare Erpresser abgesehen. Aber hinter dem Chaos, das der Fremde mit Pamelas Hilfe in ganz Atlanta anrichtet, scheint doch mehr zu stecken, als es aussieht. Allmählich dämmert es ihr, wieso der Anrufer einen so guten Überblick über die Gesamtlage hat.

Die Co-Autoren, Regisseure und Brüder Amariah und Obin Olson bedienen sich für ihren Film „Operator – Wettlauf gegen die Zeit“ ziemlich dreist bei Brad Andersons Thriller „The Call“. Aber dreist geklaut ist noch lange nicht gut gemacht. Die Dramaturgie wirkt hier holperig, der Handlungsverlauf vorhersehbar. Da kann selbst „Pulp Fiction“-Star Ving Rhames in seiner Rolle als Bösewicht nicht gegen die hölzerne Drehbuchvorlage anspielen. Dafür klappt es aber mit den Action-Szenen. Unterm Strich muss man dem Film tatsächlich zugestehen, dass er trotz zahlreicher Mängel für ein paar spannende Momente sorgt.

Wertung: 3 von 6 Sternen.

„Operator – Wettlauf gegen die Zeit“. Tele 5, Mittwoch, 25. Juli, 20.15 Uhr.