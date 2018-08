Gestaltet seine Moderationen häufig kabarettistisch: Christoph Süß.

Osnabrück. In jeder Sendung verwandelt er sich in fiktive Figuren. Aber auch ohne diese Masken nimmt Christoph Süß in der Sendung „quer“ des BR die Politik, die Gesellschaft und die Kultur aufs Korn. Dabei findet er nicht nur in Bayern sein Publikum, sondern auch in anderen Ländern der Republik.