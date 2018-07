Osnabrück. In der sehenswerten „37°“-Dokumentation „Nur keine Panik! Leben mit Angststörungen“ vermittelt Filmautor Broka Herrmann das vielschichtige Bild einer für Außenstehende kaum greifbaren Krankheit.

Plötzlich ist die Angstattacke da. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel und mit voller Wucht trifft sie Nicholas Müller, Sänger der Band „Jupiter Jones“, während eines Live-Auftritts. Ein, zwei Lieder schafft er noch, dann muss er abbrechen. Die geplante Tournee fällt aus. Müller verlässt die Band. Dieses Ereignis liegt nun zwar gut vier Jahre zurück. Aber die von intensiven Schüben geprägte Angststörung ist geblieben. „Wenn du dreimal am Tag eine dreiviertel Stunde lang denkst, du stirbst, dann macht das was mit dir“, sagt Müller in der sehr sehenswerten „37°“-Dokumentation mit dem Titel „Nur keine Panik! Leben mit Angststörungen“.

Filmautor Broka Herrmann vermittelt einen vielschichtigen Eindruck davon, was es für Betroffene und deren Angehörige bedeutet, unter Angststörungen zu leiden. Neben Müller gewähren zwei weitere Protagonistinnen, Jeanette und Petra, Einblicke in ihre von der Krankheit geprägten Leben. Während es die eine Frau immerhin in Begleitung ihres Mannes nach draußen schafft, ist die andere im wahrsten Sinne des Wortes eine Gefangene ihres Leidens. In knapp 30 Minuten gelingt es Herrmann dank seiner drei mutigen Protagonisten, ein wenig Licht in das für Außenstehende kaum greifbare Krankheitsbild zu bringen.

Wertung: 5 von 6 Sternen.

„37° – Nur keine Panik! Leben mit Angststörungen“