Berlin. In der neunten Live-Show von„Let‘s Dance 2018“ scheiden Thomas Hermanns und Regina Luca aus; die Nachrücker Iris Mareike Steen und Christian Polanc zittern sich weiter. Unser Gast-Kommentator Michael Hull, mehrfacher Weltmeister und Ex-Juror der RTL-Show, analysiert die Gründe.

Bela Klentze und Oana Nechiti schauen in der neunten Ausgabe von „Let‘s Dance 2018“ von der ersten Zuschauerreihe aus zu. „Traurig“, schreibt Michael Hull. „Aber die Gesundheit geht vor. Ein Kreuzbandriss beim Tanzen ist gefährlich, besonders bei Drehungen.“ Statt des verletzten Paars tanzen nun wieder Christian Polanc und Iris Mareike Steen, die eigentlich schon ausgeschieden waren. Diesmal geht‘s um persönliche „Magic Moments“ der Kandidaten, und Hull ist von den Tänzen und den Geschichten dahinter berührt. Auch die Qualität stimmte für den mehrfachen Weltmeister und Ex-Juror der Show: „Die Prominenten konnten diesmal nur so deshalb ein so breites Level vorführen, weil sie alle jetzt dafür offen und bereit sind! Ihre emotionalen Tanzgeschichten konnte man deutlich lesen.“ So hat Hull die neunte Live-Show von „Let‘s Dance“ wahrgenommen:

Iris Mareike Steen & Christian Polanc ...

... sind aufgrund von Belas Verletzung im Tanzspiel wieder dabei! Sehr überzeugend vertanzte sie in Rumba und Tango sehr persönliche Geschichten: den frühen Tod des geliebten Vaters, das Leben mit ihrer aufopferungsvollen Mutter und nicht zuletzt ihre Hochzeit. Iris blüht immer mehr auf, wo die anderen nicht mehr weiterkommen können. Ihr ist eine weitere Runde wirklich zu wünschen! In der letzten Woche hat sich Joachim Llambi persönlich zu Iris geäußert – und seine Ahnung ausgedrückt, dass sie noch einmal wiederkommt. Es war schon eine Überraschung, das zu hören. Joachim Llambi bewertet nur das Tanzen und achtet auf nichts auf die tänzerischen Qualitäten der Promis. Das kann man verstehen und nachvollziehen. Aber beleidigen sollte man nicht – und das erwähnte Llambi leider nicht. (Polanc verteidigt Iris gegen Llambi: „Wer sich den Arsch aufreißt, kann das auch von anderen erwarten!“)

Julia Dietze & Massimo Sinató

Trauer, der Verlust eines geliebten Menschen, der Mutter – und zugleich die Hoffnung, dass das Leben weitergeht und weitergehen muss! Julia und Massimo vertanzten mit dem Song „Knockin‘ on Heaven’s Door“ einen Schicksalsschlag, den sie beide gemeinsam haben und das emotional und sehr, sehr gut! Das Öffnen der Tür am Ende, des Himmelstors also, war ein besonders berührender Moment.

Tanzduell: Iris & Christian gegen Julia & Massimo

Noch einmal: Schade, dass Bela raus ist. Auch Oana ist todtraurig; die beiden hatten noch so viel vor. Nun ziehen Iris und Christian mit dem Streetdance in den Kampf. Das Thema ist Hip Hop; und beide Frauen – Iris genauso wie Julia – lieben diesen Tanzstil. Klar und deutlich war Iris hier im Vorteil – mit ihren Wellen, Rolls, Hiprolls. Julia war mit Energie dabei – aber nicht unbedingt so nah am Hip Hop, wie Iris es vertanzt hat.

Ingolf Lück & Ekaterina Leonova

Ingolf Lücks „Magic Moment“ erzählt von der Beziehung des Vaters zur Tochter: eine sehr nachvollziehbare Geschichte, die alle liebenden Eltern und Kinder verstehen können. Geburt und Abnabelung, erst die Orientierung an den Eltern, dann das selbstständige Handeln – und die Erfahrung, dass ein Vater zum Opa wird. Ein liebender Vater wird nie loslassen, aber er muss lernen, die Tochter gehen zu lassen. Ingolf hat all das in seiner Vorführung sehr emotional gelebt. In diesem Stück hat Ingolf ungewöhnlich offen gezeigt, wie er seine Tochter liebt. Das Tanzen hatte dabei nicht die erste Priorität; hier ging es um die Choreografie einer Geschichte. Und das war auch gut so. Allüre und Präsenz der Darstellung hat er durch die bisher erlernten Bewegungsmuster gut hervorgebracht. Ich fühlte mit ihm. („Mit 50 ist Schluss“: Im Exklusiv-Interview packt Bachelor Paul Janke aus)

Thomas Hermanns & Regina Luca

Diesmal zeigte Thomas wirklich Special Moments! Schrittfolge, Taktgefühl und die Choreografie zum Thema sind bei ihm sehr sicher. Thomas vertanzte ein wahres Erlebnis in der Disco, bei dem er in seiner Jugend sprichwörtlich von den Frauen zu den Männern überlief. Mithilfe von Robert Beitsch wurde das zu einem sehr gelungenen Tanz zu dritt. Dank an Regina für eine tolle Choreo, die den Vortrag komplett unterstützte. Joachim Llambi monierte hinterher, dass Thomas die Samba nicht gut vertanzt hätte. Für mich völlig unverständlich! Es war von der Beingeschwindigkeit zum Takt sehr gut und exakt getroffen. (Wenn bei „Let‘s Dance“ manchmal etwas aus dem Takt gerät, ist es doch wohl eher die Jury-Meinung, die meist mehr Zeit in Anspruch nimmt als der eigentliche Tanzvortrag.)

Tanzduell: Thomas & Regina gegen Ingolf & Ekaterina

Als besoffene Matrosen haben Thomas und Ingolf einen schönen tänzerischen Aufenthalt an Land – beim Charleston zu „Girls, Girls, Girls“. Alle inhaltlichen Element, Swivels, Kicks, Stomps und Charleston Kicks waren bei beiden drin. Kein Einwand! „Der Konflikt-Navigator“: Michael Hull über die Rolle von Joachim Llambi

Barbara Meier & Sergiu Luca

Eben erst hat Barbara Meier in Cannes den Hochzeitsantrag von ihrem Freund erhalten; jetzt tanzt sie zu Udo Jürgens‘ „Ich war noch niemals in New York“ den Magic Moment mit Slowfoxtrott, Rumba und Pasodoble. Ihr Slowfoxtrott war inhaltlich sehr gut grundiert und schwebend im Ablauf. Einen Fehler, als sie leicht im Kleid hängenblieb, hat sie gut überspielt. Motsis Worte zu Aussage und Vorführung der Rumba waren absolut richtig: Das war sehr, sehr gut, und Motsi völlig zu Recht „hammerbewegt“ davon. Der Paso passt mit seinen Staccato-Bewegungen dann ideal als positiver Kontrast.

Judith Williams & Erich Klann

Als Opernsängerin, die ihre Karriere nach einer Erkrankung aufgeben musste, erzählte Judith voller Hingabe ihre eigene Geschichte – sehr passend zum Song „Music Was My First Love“. Rumba, Quickstep – gerade in diesem Tanz führte Judith vor, wie ihre Krankheit ihre Augen öffnete und damit ihr neues Leben bestimmte. Mit dem Cha Cha vertanzte sie dann gelungen ihre neue Lebensfreude nachdem Verlust.

Tanzduell: Erich & Judith gegen Barbara & Sergiu

Dieses Duell steht im Zeichen Bollywoods: Barbara führte mehr der typischen Bewegungen vor, als Judith es tat, und wagt sich dabei in feinstmotorische Bereiche. Wahrscheinlich war Barbara nach dem Antrag ihres Freundes auch inhaltlich mehr im Bollywood-Hochzeitstanz drin als Judith. Bei dem Model war die Lebensfreude sprichwörtlich rhythmisch gefüllt.

(Sie macht die „Let‘s Dance“-Kostüme: Katia Convents plaudert aus dem Nähkästchen)

Tanz entwickelt sich: Ein Blick in die Geschichte

Das Tanzen hat sich mit den Jahren auch in unserem Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband (ADTV) und im Deutschen Professional Tanzsportverband (DPV) nicht unkontrolliert entwickelt – zum Glück. Warum? Ein Grund ist die professionelle Kommunikation: Ausbildungslehrer und Lehrer verstehen einander und respektieren auch die Herkunft dieser Tanzart. Die Standard- und die Lateintänze ähneln sich in der historischen Entwicklung und haben sich mit der Zeit positiv weiterentwickelt. Dazu wachsen Respekt und Anerkennung der Leistung. Tanzen ist sehr komplex. Das gibt es auch in anderen Sportarten: Ballett, Irish River Dance, Shotokan Karate – nichts davon ist unmodern! („Llambi tut Bela und seiner Ersatzfrau Marta Unrecht!“ Hulls Kritik zur sechsten Liveshow)

