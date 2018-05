Osnabrück. Man kennt ihn vor allem als Bandleader für Harald Schmidts Late-Night-Shows. Die meiste Zeit komponiert Helmut Zerlett allerdings Filmmusik. Wie sich diese Arbeit im Laufe der Jahre verändert hat und was eine gute Filmmusik ausmacht, darüber sprach er mit unserer Redaktion.

Es schneit. Zumindest im Film „Kalte Füße“ mit Heiner Lauterbach, für den Helmut Zerlett aktuell Musik komponiert. Er entwickelt ein Feelgood-Thema, das sich durch den ganzen Film ziehen soll. „Zu Zeiten von 'E.T.' konnte John Williams ein Thema auf dem Klavier vorspielen, und Spielberg hat gesagt: 'Mach mal'. Heute sind die Produzenten und Redakteure daran gewöhnt, alles bis ins kleinste Detail ausproduziert zu bekommen“, sagt der Musiker über die Veränderungen in der Branche. „Ansonsten wird immer noch mit Wasser gekocht, man muss immer noch komponieren.“

Helmut Zerlett wurde 1957 in Köln geboren, wo er auch heute lebt und arbeitet. Bereits in den 80er-Jahren begann er Filmmusik zu schreiben und hatte auch Charterfolge. Bekannt dürfte er den meisten allerdings aus seiner Zeit von 1995 bis 2014 an der Seite von Late-Night-Showmaster Harald Schmidt sein.

Harald Schmidt, Westernhagen, Sven Väth

„Es wird immer das wahrgenommen, was gerade prominent ist“, so Zerlett. „Als ich für Westernhagen gespielt habe, wusste kaum jemand, dass ich 90 Prozent der Zeit elektronische Musik, etwa auf dem Label von Sven Väth, machte.“

Heute besteht der Großteil seiner Tätigkeit aus dem Komponieren von Filmmusik für Kino und Fernsehen. „Da ist man ja nicht so im Vordergrund. Meistens steht man im TV noch nicht mal im Abspann, höchstens im Vorspann – was ich sehr bedaure. Wenn ich in einem Film den Anfang verpasse und dann gute Musik höre, sehe ich nicht mehr, welcher Kollege die gemacht hat.“ Kann er als Filmmusiker überhaupt einen Film anschauen ohne ständig auf die Musik zu achten? „Das ist schwer, abzuschalten. Ich rede dann manchmal über die Musik und verpasse dabei die Handlung“, lacht der ausgebildete Organist. „Als Musiker ist man sensibilisiert, bei jeder Musik zuzuhören, die so in der Welt herumschwirrt, als allgegenwärtiger Gebrauchsgegenstand, ob im Supermarkt oder im Aufzug. Das ist wie ein kleiner Fluch, denn man hat als Musiker gelernt: Wichtig ist gar nicht so sehr das Spielen, sondern das Zuhören.“

"Es gibt keine Formel"

Zuletzt komponierte Helmut Zerlett unter anderem die Musik für „Der Vorname“, den neuen Film von Sönke Wortmann Im Fernsehen lief kürzlich der ARD-Film „Billy Kuckuck – Margot muss bleiben“ mit Aglaia Szyszkowitz am 26. Mai strahlt Das Erste „Dennstein & Schwarz“ aus, für beide schrieb Helmut Zerlett die Musik. „Das Thema muss mich interessieren“, sagt Zerlett über die Kriterien, nach denen er seine Jobs auswählt. „Und die Chemie mit meinem direkten Ansprechpartner, also meistens dem Regisseur oder der Regisseurin, muss stimmen.“ Der große Unterschied zwischen Kino und Fernsehen ist, so Zerlett, die Zeit. „Bei einem Kinoprojekt kann es sein, dass ich schon bei der Drehbuchentwicklung beginne mir Gedanken zu machen. Das kann insgesamt sechs Monate dauern. Beim Fernsehen sind es maximal sechs Wochen. Da komponiere ich meistens auf das fertig geschnittene und abgenommene Material.“

Nebenbei arbeitet Zerlett immer wieder an einem eigenen Album und sammelt dafür Aufnahmen verschiedener Interpreten. „Da fehlt aber der zeitliche Druck“, gesteht Zerlett. „Ich fahre dann eher mit meinem Kind in den Urlaub, wenn ich eine Filmmusik fertig habe.“ Und was ist nun das Geheimnis einer gelungenen Filmmusik? „Eine gute Filmmusik unterstützt den Film. Das kann auch heißen, mal keine Musik zu haben. Jeder Film braucht seine spezielle Musik, da gibt es keine Formel.“

Doch bei allem, was er im Laufe seiner Karriere gelernt hat – auch ein Helmut Zerlett übt noch: „Mein Hobby ist Klavierspielen: Bach, Mozart, Debussy, Ravel. Dafür muss ich üben. Das ist gut für den Geist, man bleibt wach. Und für die Finger, denn die bewegt man beim Komponieren kaum."





Filmmusik von Helmut Zerlett: "Dennstein & Schwarz" läuft am 25. Mai 2018 um 20.15 Uhr im Ersten. "Der Vorname" von Sönke Wortmann startet am 18. Oktober 2018 in den Kinos.