Berlin. Paul Janke kehrt zurück, spannt Philipp die Frau aus und provoziert Oliver. So wird Folge 2 von "Bachelor in Paradise".

In der zweiten Folge von "Bachelor in Paradise" tritt endlich die Hauptperson auf: Der Ur-Bachelor Paul Janke mischt sich unter die liebeswütigen Singles. RTL zeigt die zweite Folge der Kuppelshow am Mittwoch, 16. Mai 2018, ab 20.15 Uhr. (Erst Dschungelcamp, dann Karriere-Aus? Bachelor Paul Janke im Interview)









Bachelor-Duell: Oliver Sanne attackiert Paul Janke

Kommt es schon in der zweiten Folge von "Bachelor in Paradise" zum Duell der Kavaliere? Die Pressemitteilung von RTL macht Hoffnung: Mit dem Auftritt von Paul Janke sind jetzt zwei echte Bachelors im Revier; Oliver Sanne, der schon in der Auftaktfolge seine Schurkenrolle vorbereitete, ist weiter in Angriffslaune: "Es gab heute Zuwachs in unserer Villa. Es kam eine attraktive Lady mit langen blonden Haaren rein. Das ist ja genau mein Beuteschema", witzelt er. "Beim zweiten Blick habe ich dann erkannt, dass es der Rosenkasper schlechthin ist." Das ist zwar nicht sehr originell; der aggressive Grundton aber macht Mut. (Bachelor in Paradise: Warum das Format viel besser ist als gedacht)









Philipp, Pam und Paul Janke: Drei Ps der guten Unterhaltung

Auch Philipp scheint voll auf der Höhe zu sein: Schon in Alisa "Bachelorette"-Staffel hatte er sich als weinerliches Riesen-Baby etabliert; nun baut er die Rolle aus. Als Paul Janke ihm Pam ausspannt, verlässt Philiipp schon vor dem Kampf der Mut: "Ich glaube, sie lässt sich schnell einlullen von ihm. Der lässt nichts anbrennen und geht richtig ran heute". Gesprochen wie eine wahre Heulsuse! "Bachelor in Paradise" ist und bleibt professionelles Fernsehen: Man spürt, dass die Kandidaten vom Fach sind und für ihre Rolle alles geben. (Fake bei der Bachelorette? Kandidat Niklas Schröder packt aus)





Die "Bachelor"-Kandidaten der zweiten Folge

Das sind die Kandidaten, die sich in der zweiten Folge von "Bachelor in Paradise" in jeder Hinsicht an die Wäsche gehen:

Carina (21, "Der Bachelor”-Staffel Daniel),



Caro (25, "Der Bachelor”-Staffel Oliver) ,



Evelyn (29, "Der Bachelor"-Staffel Sebastian) ,



Pam (28, "Der Bachelor”-Staffel Oliver) ,



Saskia (25, "Der Bachelor"-Staffel Leonard),



Yeliz (24, "Der Bachelor”-Staffel Daniel) .







Christian (35, "Die Bachelorette"-Staffel Anna) ,



Domenico (35, "Die Bachelorette"-Staffel Jessica),



Johannes (30, "Die Bachelorette"-Staffel Jessica) ,



Marvin (23, "Die Bachelorette"-Staffel Alisa) ,



Oliver (31, "Der Bachelor" 2015) ,



Paul (36, "Der Bachelor" 2012) ,



Philipp (29, "Die Bachelorette"-Staffel Alisa) ,



Sebastian (32, "Die Bachelorette"-Staffel Jessica).







