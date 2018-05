Berlin.. Herdprämie mal anders: Sahra Wagenknecht kocht in der Vox-Show "Grill den Profi" gegen "heute-show"-Man van der Horst.

So kreativ hat noch keiner die Herdprämie ausgelegt: Als erste aktive Bundespolitikerin geht Sahra Wagenknecht in die Kochshow "Grill den Profi". Hier kann die "Linken"-Fraktionschefin nicht nur Geld für einen guten Zweck erspielen, sondern auch ihre Popularitätswerte aufschäumen – und sogar einen versierten Kritiker einkochen: Einer ihrer Gegenspieler ist der "heute-show"-Satiriker Lutz van der Horst. Vox strahlt die Show am Pfingstsonntag, 20. Mai 2019,. ab 20.15 Uhr aus. (Wagenknecht und Lafontaine: Liebespaare der Politik)