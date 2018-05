Berlin. Am Pfingstmontag stellt Inka Bause die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten vor. Vier Kandidaten gibt RTL jetzt schon preis.

Wer hat das Zeug zum Traumbauern, wer wird zum Dorfdeppen gemacht? Ab Herbst kuppelt sich Inka Bause durch die 14. Staffel von "Bauer sucht Frau". Welche Landwirte dabei die Stars werden soll, zeigt RTL am Pfingstmontag, ab 19.05 Uhr. Ab dann läuft die Bewerbungsfrist, in der die Single-Frauen für die Bauern gecastet werden. Im Herbst beginnt mit dem Scheunenfest dann die eigentliche Staffel. (Was ist "Bauer sucht Frau" nun eigentlich? Frauen- oder männerfeindlich?)





Die ersten vier "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Schon vor der Ausstrahlung präsentiert RTL die ersten vier Bauern, die Inka Bause am Pfingstmontag vorstellen wird. Die ersten Kandidaten decken das Altersspektrum von 31 bis 56 Jahren ab – und ein Einzugsgebiet von Nordfriesland bis Baden-Württemberg.





Der Nebenerwerbslandwirt Christian





Bauer sucht Frau: Der Hunsrücker Christian tritt als Nebenerwerbslandwirt in der 14. Staffel von "Bauer sucht Frau" an. Foto: RTL

Wer Christian heiratet, teilt sein Leben nicht nur mit ihm – sondern auch mit 30 Rindern, der Hündin Raika und mit Christians 96-jährigem Vater Karl. Zusammen leben sie alle im Hunsrück, wo der 56-Jährige als Nebenerwerbslandwirt 70 Hektar Grün- und Ackerland bewirtschaftet. Was er hauptberuflich treibt, verrät RTL nicht. Nachtwächter scheint er jedenfalls nicht zu sein, denn wenn seine Kühe kalben, verbringt Christian auch die Nächte im Stall. Seine Traumfrau darf bis zu 16 Jahre jünger, aber bitte nicht mehr als vier Jahre älter sein als er selbst. Auch dicke Frauen sind willkommen.





Dirk, der Mann der Pulloverschweine





Der Sauerländer Bauer Dirk hofft in der 14. Staffel von "Bauer sucht Frau" auf ein Frauchen für seine Pulloverschweine. Foto: RTL





Der Sauerländer Dirk hat nicht nur einen Job im Schweinemastbetrieb – sondern auch Humor: Die Schafe, um die er sich nebenerwerblich kümmert, heißen bei ihm "Pulloverschwein". Dass er eine fröhliche Frau zum nächtlichen Schäfchen-Zählen sucht, wie RTL launig dichtet, ist womöglich auch eine Metapher: Der 40-Jährige möchte nämlich eine Familie gründen; alle anderen im Dorf haben schon eine, und Dirk ist kinderlieb. Frauen, die ein Kind aus erster Ehe mitbringen, sind deshalb ganz ausdrücklich willkommen.





Hendrik, der Mann vom nordfriesischen Resthof





Hendrik braucht Gesellschaft beim Renovieren seines friesischen Resthofs. Inka Bauses "Bauer sucht Frau" soll Hilfe bringen. Foto: RTL





Hendrik wohnt in Nordfriesland direkt am Deich; zum Baden im Meer scheint er allerdings nicht oft zu kommen: Der 31-Jährige hat einen Hauptberuf (Schlachter), einen Nebenerwerb (Schrottfahrer), 15 Kühe, 45 Schafe, drei Katzen, einen Hund, fünf Hühner und einen sanierungsbedürftigen Resthof. Das ist ein Bauernhof, zu dem keine Äcker und Weiden mehr gehören. Seine Traumfrau darf mit grellen Haare oder Tattoos zum Scheunenfest kommen, aber keine allzu große Sehnsucht nach dem Sofa haben. Warum ist ja klar. (Josef und Narumol: Wer sind die "Kultbauern" aus "Bauer sucht Frau" wirklich?)





Bio-Bauer Marco





"Bauer sucht Frau"-Kandidat Marco betreibt in Baden-Württemberg einen Biohof. Foto: RTL





Der "Bauer sucht Frau"-Kandidat Marco hat den Hof seines Großonkels geerbt und komplett auf Bio umgestellt: Der 35-jährige Baden-Württemberger hat Milchkühe und eine Kälberzucht – und lebt dabei mit Oma, Mutter und Bruder zusammen. Die haben aber, nicht unwichtig zu wissen, auf demselben Grundstück ein eigenes Haus.





Wie bewirbt man sich für "Bauer sucht Frau"?

Wer mit einem der RTL-Bauern durchs Leben und vor allem auch durch eine Staffel von Inka Bauses unberechenbarer Kuppel-Show gehen will, kann sich unter bauersuchtfrau@rtl.de bewerben.