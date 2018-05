Berlin. Am Pfingstmontag stellt Inka Bause die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten vor. Die Kandidaten gibt RTL jetzt schon preis.

Wer hat das Zeug zum Traumbauern, wer wird zum Dorfdeppen gemacht? Ab Herbst kuppelt sich Inka Bause durch die 14. Staffel von "Bauer sucht Frau". Welche Landwirte dabei die Stars werden soll, zeigt RTL am Pfingstmontag, ab 19.05 Uhr. Ab dann läuft die Bewerbungsfrist, in der die Single-Frauen für die Bauern gecastet werden. Im Herbst beginnt mit dem Scheunenfest dann die eigentliche Staffel. (Was ist "Bauer sucht Frau" nun eigentlich? Frauen- oder männerfeindlich?)





Die ersten "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Schon vor der Ausstrahlung präsentiert RTL die ersten Bauern, die Inka Bause am Pfingstmontag vorstellen wird. Das Einzugsgebiet der aktuellen Staffel ist so groß wie nie: Die neuen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten beackern unter anderem Felder in Namibia, Luxemburg und Kanada.









Andreas leidet an der selbst gewählten Einsamkeit









Vor 20 Jahren wanderte der Schweizer Zimmermann Andreas in Kanadas schönen Westen aus; jetzt leidet er unter der selbst gewählte Einsamkeit und beschwert "Bauer sucht Frau" damit einen spektakulären Drehort: In der Gesellschaft von zwei Pferden, zwei Mini-Eseln, einem Ochsen, drei Schafen, sechs Schweinen (plus Nachzucht), drei Hunden, zwei Katzen, 60 Hühnern, und zehn Kaninchen bewohnt der 67-Jährige 32 Hektar Busch- und Weideland in British Columbia.





Noch ein Guy aus Luxemburg









Wie? Was? Ist Guy aus Luxemburg nicht schon glücklich verkuppelt? Mutwillig stürzt Inka Bause ihre Zuschauer in Verwirrung und schickt einen neuen Luxemburger Guy ins Rennen. Entweder heißen in diesem sehr kleinen Land alle Bauern so. Oder die Argumente für den neuen Guy waren einfach zu stark: Sein malerischer Hof ist restauriert und seit 1779 in Familienbesitz, der 45-Jährige hat nicht nur Ackerland, sondern auch Wälder, und er besitzt nicht weniger als 300 Kühe. Schinken räuchert er auch noch. Aus touristischer Sicht klingt das alles hochattraktiv. Wer ihn heiratet, muss allerdings nicht nur Schinken naschen, sondern auch mitarbeiten. Guy wünscht sich eine Frau in seinem Altern, denkt an die biologische Uhr und ermuntert Kandidatinnen, den Erben für all seine Herrlichkeiten gleich mit in die Ehe einzubringen.





Diesseits von Afrika: "Bauer sucht Frau" bei Jörg in Namibia





"Bauer sucht Frau" mausert sich mehr und mehr zum heimlichen Bildungsfernsehen: Seit der wirklich rührenden Romanze um Ulrichs Selbstversorger-Hof in der Schweiz nimmt der volkskundliche Anteil der Kuppelshow immer mehr zu. Diesmal ist mit Jörg wieder ein Bauer aus Afrika dabei: Jörg lebt in Namibia auf einem so großen Hof, dass sein Land zugleich die Heimat eines ganzen Stammes ist: die der San. Die San und auch der 38-jährige Farmer, der mit ihnen aufgewachsenen ist sprechen Ju-Hoansi, laut RTL eine der ältesten Sprachen der Welt. Ein beachtlicher Wandel auf einem Sender, in dessen Kuppelshows die Kandidaten sonst oft nicht mal ihre eigene Sprache sprechen.







Leopold, der "Bauer sucht Frau"-Kandidat, der nicht tötet









Seit 13 Jahren vermittelt RTL mit "Bauer sucht Frau" zwischen Stadt- und Landbevölkerung. Ein Knackpunkt bleibt dabei bis heute heikel: Wer Tiere bislang nur vom Streicheln kannte, muss sich an den Gedanken gewöhnen, dass Bauern auch für den Schlachter arbeiten. Mit Leopold bietet Inka Bause nun einen Kandidaten für die Frauen, die kein Blut sehen können: Der 48-Jährige betreibt einen Milchviehbetrieb in Oberösterreich und liebt seine Tiere so, dass er – wie RTL betont – sie nicht mehr schlachten kann. Besondere Kennzeichen: Leopold war noch nie in einer festen Beziehung.





Matthias und Bernhard: Onkel und Neffen treten gemeinsam an

















Wer seine Chancen bei "Bauer sucht Frau" erhöhen will, bewirbt sich für die Singles im Schwäbischen Lechtal. Hier sind in der elften Staffel gleich zwei Single-Bauern zu holen: Matthias (23) und sein Onkel Bernhard (53). Matthias punktet mit hippen Stall-Features wie einer Melkanlage mit laserbetriebenen Eutertaster. Dafür kann sein Onkel gut tanzen. Wir raten: Einfach hinfahren. Wer wen nimmt, kann man dann ja immer noch klären.





Der Nebenerwerbslandwirt Christian





Wer Christian heiratet, teilt sein Leben nicht nur mit ihm – sondern auch mit 30 Rindern, der Hündin Raika und mit Christians 96-jährigem Vater Karl. Zusammen leben sie alle im Hunsrück, wo der 56-Jährige als Nebenerwerbslandwirt 70 Hektar Grün- und Ackerland bewirtschaftet. Was er hauptberuflich treibt, verrät RTL nicht. Nachtwächter scheint er jedenfalls nicht zu sein, denn wenn seine Kühe kalben, verbringt Christian auch die Nächte im Stall. Seine Traumfrau darf bis zu 16 Jahre jünger, aber bitte nicht mehr als vier Jahre älter sein als er selbst. Auch dicke Frauen sind willkommen.





Dirk, der Mann der Pulloverschweine









Der Sauerländer Dirk hat nicht nur einen Job im Schweinemastbetrieb – sondern auch Humor: Die Schafe, um die er sich nebenerwerblich kümmert, heißen bei ihm "Pulloverschwein". Dass er eine fröhliche Frau zum nächtlichen Schäfchen-Zählen sucht, wie RTL launig dichtet, ist womöglich auch eine Metapher: Der 40-Jährige möchte nämlich eine Familie gründen; alle anderen im Dorf haben schon eine, und Dirk ist kinderlieb. Frauen, die ein Kind aus erster Ehe mitbringen, sind deshalb ganz ausdrücklich willkommen.





Hendrik, der Mann vom nordfriesischen Resthof









Hendrik wohnt in Nordfriesland direkt am Deich; zum Baden im Meer scheint er allerdings nicht oft zu kommen: Der 31-Jährige hat einen Hauptberuf (Schlachter), einen Nebenerwerb (Schrottfahrer), 15 Kühe, 45 Schafe, drei Katzen, einen Hund, fünf Hühner und einen sanierungsbedürftigen Resthof. Das ist ein Bauernhof, zu dem keine Äcker und Weiden mehr gehören. Seine Traumfrau darf mit grellen Haare oder Tattoos zum Scheunenfest kommen, aber keine allzu große Sehnsucht nach dem Sofa haben. Warum ist ja klar. (Josef und Narumol: Wer sind die "Kultbauern" aus "Bauer sucht Frau" wirklich?)





Bio-Bauer Marco









Der "Bauer sucht Frau"-Kandidat Marco hat den Hof seines Großonkels geerbt und komplett auf Bio umgestellt: Der 35-jährige Baden-Württemberger hat Milchkühe und eine Kälberzucht – und lebt dabei mit Oma, Mutter und Bruder zusammen. Die haben aber, nicht unwichtig zu wissen, auf demselben Grundstück ein eigenes Haus.

















Wie bewirbt man sich für "Bauer sucht Frau"?

Wer mit einem der RTL-Bauern durchs Leben und vor allem auch durch eine Staffel von Inka Bauses unberechenbarer Kuppel-Show gehen will, kann sich unter bauersuchtfrau@rtl.de bewerben.