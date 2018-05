Köln. Der Dienstagabend im Ersten hat ein neues Gesicht: Mit "Falk" kommt allerdings keine gewöhnliche Anwaltsserie daher – seltsame Fälle und ein noch seltsamer Anwalt, der sich ihrer annimmt.

Er ist der moderne Sherlock in Anwaltsrobe, ein exzentrischer Dandy im Samtsakko, ein Feinschmecker mit messerscharfem Verstand. Falk (Fritz Karl) ist alles andere als gewöhnlich. Und seine Methoden ebenso wenig. Doch von einem auf den anderen Tag legte er seine Anwaltsrobe ab, um seiner Leidenschaft – dem Essen – mit einem eigenen Restaurant nachzugehen.

Um es nun vor der Pleite zu retten, bietet ihm sein ehemaliger Chef der Düsseldorfer Anwaltskanzlei „Offergeld & Partner“, Richard Offergeld (Peter Prager), einen Deal an: Falk muss nun doch wieder in seine Rolle als Anwalt schlüpfen und sich um die aussichtslosen, abwegigen Mandate kümmern. Und die werden von Fall zu Fall kurioser: Ein Ministerpräsident, der gerne Strapse trägt, ein 42-Jähriger, der nicht aus dem Elternhaus ausziehen will, oder Roberto Blanco, der gegen eine versaute Cover-Version seines Hits „Ein bisschen Spaß muss sein“ angeht.

„Wenn man alle Folgen guckt, dann wurde man auf allen Ebenen des Unterhaltenseins unterhalten. Da sind total viele Sachen, die wirklich jedes Gucken total neu machen. Bei Falk brechen wir Regeln“, erklärt Peter Stauch, Regisseur der letzten vier von sechs Folgen. Jede Folge widmet sich einem anderen kuriosen Fall: „Vier Folgen zu machen heißt für mich vier komplett andere Geschichten zu erzählen“, sagt Stauch.

„Wir versuchen mit Falk, sowohl den Humor zu bedienen als auch eine gewisse Romantik und auch eine Exzentrik, die da drin ist. Und das alles in einer Anwaltsserie. Ich finde, es ist schwierig zu sagen: Das ist jetzt die reine Anwaltsserie. Sie hat viel mehr Strukturen und viel mehr Farben“, betont Hauptdarsteller Karl. Und genau damit hebt sich „Falk“ von den mittlerweile unzähligen anderen Anwaltsserien, wie beispielsweise „Die Kanzlei“, die auch noch denselben Sendeplatz innehat, ab. „Die Fälle sind anders, es ist viel absurder und Falk ist ein völlig anderer Charakter mit einer völlig anderen Auslegung als in sonstigen Anwaltsserien“, sagt Karl.

Extrovertiert, eigenwillig, extravagant – Falk wirkt anfangs einfach nur wie ein komischer Vogel. Er hat eine sehr direkte Art, trägt geringelte Socken, bunt karierte Westen, scheckige Krawatten, wohnt im Hotel. Doch je mehr man ihn und seine Geschichte kennenlernt, umso sympathischer wird er. „Ich finde diese Figur, diesen spleenigen Charakter, diesen Dandy, der nicht so der typische Anwalt ist, wunderbar. Ich glaube, das ist auch der Reiz dieser Serie, diesem sonderbaren Vogel zuzusehen“, so Karl. „Wir haben von Grund auf viel gemeinsam an diesem Charakter gearbeitet. Für mich war von Anfang an klar, dass ich einen Dandy und keinen normalen Anwalt spielen wollte. Er muss gewissen Ecken und Kanten haben, deshalb stecken natürlich auch sehr viele Ideen von mir in dieser Figur drin.“

Auch Regisseur Stauch ist von Falk fasziniert: „Es ist eine Figur, die nicht schwarz und weiß ist. Er ist schon ein Mann, aber er ist verletzlich. Er ist lustig und dann wieder nicht. Er ist wahnsinnig schlau, sonst würde man ihm den Anwalt nicht abkaufen. Er kann die Menschen lesen, sie analytisch checken, wie Sherlock möchte ich fast sagen. Er steht sich selber im Weg und das ist wahnsinnig unterhaltsam.“ Statt mit Menschen beschäftigt sich Falk allerdings lieber mit exquisitem Essen und vorzüglichen Weinen. „Er ist ein Feinschmecker – das ist etwas was uns verbindet. Ich würde aber nie ein Restaurant aufmachen, wie Falk, weil ich weiß, wie viel Arbeit das ist“, sagt Karl und lacht.

Anzeige Anzeige

Doch so genial Falk auf der einen Seite ist, so unsicher ist er auf der anderen. Denn weil sein Vater an Alzheimer starb, entwickelt er starke hypochondrische Züge aus Sorge, ebenfalls daran zu erkranken. Diese Angst beherrscht sein gesamtes Leben. Wohl auch deshalb scheint er Schwierigkeiten damit zu haben, menschliche Nähe zuzulassen und sich auf Frauen einzulassen.

Falks Gegenpart nimmt Offergelds Tochter Sophie (Mira Bartuschek) ein, die die Kanzlei von ihrem Vater übernommen hat, allerdings noch immer unter seinem Pantoffel steht. Sophie ist eine Vollblutjuristin: ehrgeizig, überkorrekt, arbeitet ganz nach Lehrbuch. „Mira Bartuschek macht das wirklich fantastisch als spießige, sehr konservative – ein bisschen das Gegenteil von Falk – aber eine sehr gute Anwältin mit höchsten Noten und höchstem Abschluss, die aber natürlich nicht auf so geniale Schachzüge kommt wie Falk, wie man die Mandanten knackt“, findet Stauch. Deshalb treffen mit den beiden Hauptfiguren der Serie Welten aufeinander. „Sophie ist einerseits Konkurrenz, andererseits gibt es eine Nähe und Vertrautheit. Was sich aus den beiden entwickelt, das liegt in den Sternen“, sagt Karl.

Die Mischung aus kuriosen Fällen, schräger Hauptfigur und dieser seltsamen Beziehung zwischen Falk und Sophie macht die neue Serie zu einer unterhaltsamen Komödie. „Viele deutsche Regisseure inszenieren ‚lustig‘ und das hasse ich. Gespielten Witz, wenn der Schauspieler sich selber ganz lustig vorkommt, das finde ich immer ganz schlimm“, erzählt Stauch. „Wenn du was ganz ernsthaft versuchen willst und dann scheiterst du, dann ist es lustig. Fritz Karl ist genial da drin. Er und Mira machen alles super ernst. Aber wir als Zuschauer sollen lachen.“

Am Ende bleibt allerdings noch die Frage: Pasta oder Paragraphen? „Falk wird nirgendwo ganz glücklich werden“, sagt Karl. „Er ist eine Figur wie ‚Signor Rossi sucht das Glück - wenn er‘s hat, dann fehlt ein Stück‘. Das ist auch ein Wesenszug von Falk. Er kann das Glück gar nicht zulassen. Er sucht immer das Haar in der Suppe.“