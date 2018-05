Berlin. In der achten Live-Show von„Let‘s Dance 2018“ scheiden Iris Mareike Steen und ihr Profi Christian Polanc aus. Unser Gast-Kommentator Michael Hull, mehrfacher Weltmeister und Ex-Juror der RTL-Show, analysiert die Gründe dafür.

Bis zuletzt hat Michael Hull gehofft, bei Iris Mareike Steen würde der Knoten noch platzen; nun aber scheiden sie und ihr Profi-Tänzer Christian Polanc aus. Was schief gelaufen ist, analysiert der Weltmeister und Ex-Juror in seiner Kolumne zur achten Live-Show von „Let‘s Dance 2018“:

Iris Mareike Steen & Christian Polanc

Das Paar scheidet mit einer Salsa bei „Let‘s Dance“ aus. Bei Iris spürte man, dass Gefühle wie Nervosität, Wettkampfstress, Leistungsdruck und Unkonzentriertheit unkontrollierbar wurden und den Vortrag störten! Eigentlich müsste zu diesem Zeitpunkt des Wettbewerbs die Freude über das bisher Erreichte einen Schub für die neuen Aufgaben geben. Iris hat es nicht geschafft, das berechtigte Selbstvertrauen aufzubauen, und scheiterte so auch an der Entfaltung ihres gesamten Leistungspotenzials. Es hemmt und klemmt jetzt mehr denn je, wo der Befreiungsschlag nötig wäre. Dabei ist Iris schon eine Kandidatin, die sich bei ihren Aufgaben ins Zeug legt. Und mit Christian Polanc hat sie den besten und erfahrensten Tanz-Trainer, der nebenbei auch ein guter Mental-Coach ist. Was eindeutig zu weit geht: Über ihre Leistung bei „Let‘s Dance“ darf nicht ihre Glaubwürdigkeit bei anderen Projekten infrage gestellt werden. Zumal auch diese Salsa deutlich zeigte, dass Iris eigentlich ein hohes Bewegungspotenzial hat, das sie auch im Vergleich zu den anderen Vorführungen wieder gesteigert hat. Ich hatte gehofft, dass der Knoten noch platzt. Schade. Kleine Korrektur an Joachim Llambis Votum: Bei der Salsa führt man nicht die Füße, wie er meint. Die Füße werden gesetzt, weil hier auch die Geschwindigkeit eine Rolle spielt – da liegt der Unterschied zur Rumba. („Mit 50 ist Schluss“: Im Exklusiv-Interview packt Bachelor Paul Janke aus)

Ingolf Lück & Ekaterina Leonova

Ingolf & Ekaterina spüren bei ihrer Rumba den immensen Leistungsdruck. Aber Ingolf kommt auch mit der Rumba gut zurecht. Es war ruhig, aber dafür auch gut. Die Jury lobte ihn zurecht.

Barbara Meier & Sergiu Luca

Ihr langsamer Walzer der letzten Woche war schon erstaunlich ausdrucksstark. Barbaras Auslegung der Samba war nun auch wieder sehr schön. Auch ihre Lebensfreude kam in diesem Tanz klar hervor.

Thomas Hermanns & Regina Luca ...

... zeigen die Samba. Dabei gelingt dem Paar eine sehr ausgelassene Tanzvorführung – wobei er auch rhythmisch sehr flott unterwegs war.

Bela Klentze & Oana Nechiti

Ihre erste Darstellung vom Quickstep wurde leider wegen einer Verletzung vorzeitig abgebrochen. Bela wollte nochmals starten –und diese Möglichkeit gibt ihm Daniel Hartwich auch. Gut so, auch wenn der zweite Anlauf dann verständlicherweise sehr vorsichtig dargestellt war.

Judith Williams & Erich Klann

Die Luft wird dünner, und beim Slowfoxtrott von Judith und Erich spürte man es. Hier war es nicht ganz so flüssig, wie es normalerweise sein sollte.

Julia Dietze & Massimo Sinató

Massimo versteht es, aus Julia ein Höchstmaß an Emotion herauszuholen. Diese Contemporary-Kür war von Gefühlen übermannt. Die Leidenschaft, die Liebe, der Hass waren hier als unbeherrschbare Urgewalt gezeigt.

Renata & Valentin Lusin

Das Ehepaar zeigt seine Vize-WM-Kür. Wunderbar. Ich finde wirklich gut, dass die Profis sich einmal austanzen dürfen.

Tanz, Choreo und Impro: Ein Vorschlag zur Sprachregelung

Die Existenz des Wortes „Tanzimprovisation“ zeigt recht gut, wie es um unser Verständnis der Welt des Paartanzens aussieht – es könnte besser sein. Wer bisher das „Tanzen“ in Form von Ausführen von „Figuren“ oder „Choreografien“ beigebracht bekam, dem ist klar, was das „Tanzen“ von der „Tanzimprovisation“ abgrenzt. Das sollte man wissen, wenn man Lust hat auf einen „Tanzkurs“ hat: Dort lernt man „Tanzen“ und nicht „Tanzimprovisation“. (Dafür gibt’s spezielle Kurse.) Die Reihenfolge sollte sein: Erst lernst du Tanzen – die „Basics“ –, und dann Improvisieren: Das ist die hohe Kunst.

Es gibt dabei jetzt nur ein kleines Problem: Wenn die Fähigkeit zur Improvisation die hohe Kunst des Tanzens ausmacht, dann ist eigentlich die Tanzimprovisation das, was mit dem Wort „Tanzen“ beschrieben werden sollte, und nicht die Reproduktion auswendig gelernter Choreografien. Mein bescheidener Vorschlag daher: Wir nennen der besseren Klarheit oder Transparenz halber „Tanzen“ das, was Tanzen tatsächlich ist, und nennen das andere „Tanzchoreografie“ oder ähnlich. „Tanzlehrer“, „Tanzschulen“, „Tanzclubs“, „Tanzvereine“ usw. nennen sich dann sinnvollerweise diejenigen, die von der ersten Stunde an auch wirklich Tanzen fördern – das richtige halt, das „improvisierte“. Und die anderen können sich von mir aus „Tanzchoreografieschulen“, „Choreografietrainer“ oder wie auch immer nennen. Passend eben zu dem, was ihr Schwerpunkt ist.

Besonders für das Anfängerniveau – nicht nur im Freizeitbereich – ist die vorgeschlagene Abgrenzung des Tanzens gegen das Choreografie-Training sinnvoll, denn Choreos sind ja eh eigentlich für Demonstrationszwecke gedacht und nicht für den Einsatz auf der Social-Fläche. Das Basteln einer Choreografie für ein Tanzpaar basiert dann einleuchtenderweise auch auf dem, was das Tanzpaar bis dahin kann – man kann also sinnigerweise bereits tanzen, wenn man sich an einer speziellen Choreo zu schaffen macht. Tanzkurse sind also primär das, was wir brauchen und nicht Choreografie-Kurse. Choreos kann sich holen, wer's braucht, weil man z. B. eine Vorführung tanzen möchte. Die Voraussetzung dafür ist jedoch sicherlich erst einmal das Tanzen-Können. Die bisherigen „Tanz"- Schulen & Co. haben sich ihre Sternchen und sonstige Anerkennung sicherlich verdient für das, was sie tun. Wäre halt gut zu wissen, was es genau ist: Tanzen oder Tanzchoreografie?

Wer tanzte was in der achten Live-Show?

Hier noch einmal im Überblick die Tänze und Punktwertungen der achten Live-Show von „Let‘s Dance 2018“:

Julia Dietze (36) und Massimo Sinató (37): Contemporary, „Clown“, Emeli Sandé. Paartanz: 30 Punkte. Discofox-Marathon: 4 Punkte. Insgesamt: 34 Punkte,

Barbara Meier (31) und Sergiu Luca (35): Samba, „Copacabana“, Barry Manilow. Paartanz: 25 Punkte. Discofox-Marathon: 6 Punkte. Insgesamt: 31 Punkte,

Ingolf Lück (60) und Ekaterina Leonova (31): Rumba , „Dreamer“, Ozzy Osbourne. Paartanz: 29 Punkte. Discofox-Marathon: 2 Punkte. Insgesamt: 31 Punkte,

Judith Williams (45) und Erich Klann (30): Slowfox, „Beyond The Sea“, Robbie Williams. Paartanz: 23 Punkte. Discofox-Marathon: 8 Insgesamt: 31 Punkte,

Thomas Hermanns (55) und Regina Luca (29): Samba, „Sag mir Quando sag mir wann“, Dieter Thomas Kuhn. Paartanz: 20 Punkte. Discofox-Marathon: 10 Punkte. Insgesamt: 30 Punkte,

Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (39): Salsa, „Rhythm Divine“, Enrique Iglesias. Paartanz: 17 Punkte. Discofox-Marathon: 3 Punkte. Insgesamt: 20 Punkte,

Bela Klentze (29) und Oana Nechiti (30): Quickstep, „When I Find Love Again“, James Blunt. Paartanz: 17 Punkte. Discofox-Marathon: 1 Punkt. Insgesamt: 18 Punkte.

Wer ist weiter, wer ist raus bei „Let‘s Dance 2018“?

Diese Tanzpaare sind noch dabei:

Judith Williams & Erich Klann,

Julia Dietze &Massimo Sinató,

Thomas Hermanns & Regina Luca,

Ingolf Lück & Ekaterina Leonova,

Bela Klentze & Oana Nechiti,

Barbara Meier & Sergiu Luca – sind nach der Verletzung von Jimi Blue als Ersatzpaar wieder dabei..

Diese Tänzer sind bei „Let‘s Dance 2018“ schon raus:

Iris Mareike Steen & Christian Polanc,

Charlotte Würdig & Valentin Lusin,

Jimi Blue Ochsenknecht & Renata Lusin (verletzungsbedingt ausgeschieden),

Tina Ruland & Vadim Garbuzov,

Jessica Paszka & Robert Beitsch,

Heiko Lochmann & Kathrin Menzinger,

Roman Lochmann & Katja Kalugina,

