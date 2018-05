Sänger Michael Schulte startet als Elfter für Deutschland. Verfolgen Sie den ESC in unserem Liveblog ab 18 Uhr. Foto: dpa

Lissabon. 2015 und 2016 Letzter, 2017 Vorletzter: In diesem Jahr geht Michael Schulte für Deutschland beim Eurovision Song Contest an den Start. Wie schneidet er mit seiner Ballade „You Let Me Walk Alone“ in Lissabon ab? Alles Wissenswerte rund um den größten Musikwettbewerb der Welt am Samstag, 12. Mai, lesen Sie ab 18 Uhr im Liveblog!