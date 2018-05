Schauspielerin Alisha Boe in der Netflix-Serie „Tote Mädchen lügen nicht“, von der im Mai die zweite Staffel startet. Foto: Beth Dubber/Netflix/dpa

Berlin. Die umstrittene Netflix-Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ geht am 18. Mai in die zweite Staffel. Staffel eins erzählt in 13 Episoden die fiktive Geschichte der Teenagerin Hannah Baker, die sich selbst das Leben nimmt.