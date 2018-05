Osnabrück. Zum dritten Mal hat das ZDF einen Krimi aus der Dengler-Reihe von Wolfgang Schorlau verfilmt. In „Fremde Wasser“ geht es um unser wichtigstes Lebensmittel und den Handel damit.

Wer das Buch „Fremde Wasser“ von Wolfgang Schorlau gelesen hat, der wird staunen, was im Film passiert. Es bricht nicht etwa - wie am Anfang des Buches - eine Bundestagsabgeordnete tot zusammen. Stattdessen explodiert zu Beginn des Fernsehfilms ein Segelboot. Dieser Anschlag scheint EU-Kommissar Konstantinos Kolidis (Michael Sideris) und seine Familie in den Tod zu reißen. In beiden Fällen beauftragt jemand den Privatermittler Georg Dengler mit der Aufklärung der Hintergründe.

Im Film pendeln Dengler (Ronald Zehrfeld) und seine Freundin – die Computerhackerin Olga Illiescu (Birgit Minichmayr) – zwischen Griechenland und Deutschland, um den Fall zu recherchieren. Zu Beginn finden sie Indizien dafür, dass Kolidis üblen Machenschaften eines Konzerns auf der Spur gewesen ist, bei denen es um die Privatisierung der Wasserwirtschaft geht. Diesen Plänen stand der Grieche ebenso kritisch gegenüber wie der Bundestagsabgeordnete Andreas Schülkopf (Max von Pufendorf). Die beiden standen in engem Kontakt.

Übles Spiel

Schülkopf wandert kurz darauf wegen vermeintlichen Drogenbesitzes in Untersuchungshaft. Wer spielt da ein übles Spiel mit den beiden Männern? Und was hat die Wasserwirtschafts-Beraterin Dr. Larson (Thekla Reuten) damit zu tun, von der Dengler mit der Recherche beauftragt wurde?

Auch wenn Buch und Film anders aufgezogen sind, handeln beide vom selben Thema: Vom globalen Kampf um Wasser. Im Film fällt der Satz: „Wasser ist das Öl der Zukunft“. Klingt dramatisch. Ist das denn so? „Den Satz kann man so unterschreiben“, sagt Martin Hofstetter. Der Landwirtschaftsexperte von Greenpeace beschreibt globale Zusammenhänge: Er erläutert die Bedeutung von sauberem Trinkwasser für die Gesundheit. Er spricht von Klimawandel und zunehmender Wasserknappheit, vor allem in Gebieten, wo das Bevölkerungswachstum besonders groß ist.

Wasser wird teurer

Und er zeigt auf, dass es bereits jetzt Gegenden gibt, in denen Wasser knapp ist, was es bis vor kurzem in dieser Art noch nicht war: In Spaniens Almeria – wo Tomaten und Paprika unter kilometerlangen Plastiktunneln wachsen – ist Wasser bereits jetzt Mangelware. Auf den Kanarischen Inseln, vor allem auf La Palma, würden Landwirte und Tourismus-Industrie gegeneinander um die Nutzung von Wasser kämpfen. Wasser wird seltener, dadurch wird es teurer. Und das ruft Interessenten aus der globalen Wirtschaft auf den Plan.

Den Film „Fremde Wasser“ hat Martin Hofstetter nicht gesehen, wohl aber das Buch gelesen: „Schorlau widmet sich Themen, die Relevanz haben. Er überzieht zwar auch, aber ich lese die Bücher gern, weil sie an aktuelle Probleme anknüpfen und den Kern treffen.“ Aus Geldgier würden nicht nur Verbrechen begangen, sondern auch Kriege geführt – das sei bei Wasser nicht anders. International gebe es seit einigen Jahren Unternehmen, die das Thema Wasserversorgung strategisch angehen – unter anderem die Firma Nestlé: Sie kauft beispielsweise in Afrika Brunnen auf und verkauft Wasser flaschenweise – und teuer – an die Bevölkerung.

Auch bei uns so

Auch hierzulande wird mit Wasserrechten gehandelt. Beispielsweise haben Stuttgart und Berlin das kommunale Wasserwesen an Unternehmen verkauft. Die Stadt Berlin hat sich das Recht inzwischen – sehr viel teurer – zurück gekauft. In Stuttgart dauern die Verhandlungen dazu seit Jahren an. Das Problem dahinter liegt auf der Hand: Wirtschaftsunternehmen müssen Gewinne machen. Kommunale Einrichtungen hingegen nicht. Unternehmen können die Wasserversorgung also nicht kostengünstiger ermöglichen als eine Stadt.

„Wasser wird teurer, das ist auch in unseren Breiten so“, sagt Martin Hofstetter. Und auch wenn einige Städte ihren Irrtum bemerkt und sich das Recht zur Wasserversorgung zurück gekauft haben, sieht er darin nicht das Ende einer Entwicklung bei uns: „Das Thema kommt immer wieder auf uns zu.“

Am Ende widerspricht Hofstetter sich: „Zugleich ist Wasser nicht das Öl der Zukunft. Es war schon immer kostbar.“ Nicht umsonst hätten sich Menschen fast immer dort angesiedelt, wo es in genügender Menge erhältlich war.





Dengler: Fremde Wasser, 14. Mai, 20.15 Uhr, ZDF.