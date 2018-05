Osnabrück. Der Tatort kam am Sonntag zum zweiten Mal aus Freiburg. Im Schwarzwald ermitteln Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) unter Neonazis auf einem Bio-Bauernhof – ein starker Krimi.

Irgendwann ist er raus, dieser Satz, den man so noch nicht aus dem Mund eines Tatort-Kommissars vernommen hat: „Was muss man eigentlich machen, um bei Dir eine Chance zu kriegen?“, fährt Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) seine Kollegin Franziska Tobler (Eva Löbau) an. „Im Schlauchboot übers Mittelmeer kommen, oder was?“

Nicht nur die Freiburger Polizistin ist in diesem Moment wie vor den Kopf gestoßen, auch ein Großteil des Publikums dürfte ähnlich empfinden. Kann es sein, dass ein Tatort-Kommissar da offen fremden- und flüchtlingsfeindliche Sprüche zum Besten gibt? Was hat ihn nur dazu gebracht? (So war der erste Tatort aus dem Schwarzwald)





Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) müssen ihre sehr unterschiedlichen Haltungen zu ihrem aktuellen Fall überprüfen.





Ein Schwarzwald-Idyll hat Risse bekommen. Auf dem Biohof der Familie Böttger stirbt die älteste Tochter Sonnhild (Gro Swantje Kohlhof) unter mysteriösen Umständen an Diabetes. Kurz zuvor wirkt sie noch auf einem Handy-Video ausgesprochen glücklich und verrät: „Er hat mir das Handy geschenkt. Und dann hat er gesagt, dass er mich schön findet.“ Als Sonnhild gestorben ist, verlässt ihr auf dem Hof lebender und mitarbeitender Verlobter Torsten (David Zimmerschied) den Raum und sagt der Familie, seine Liebste schlafe…





Sonnhilds Verlobter Torsten (David Zimmerschied, links) ist nicht damit einverstanden, dass Volkmar (Nicki von Tempelhoff) seine alte Freundschaft mit dem Kommissar wieder aufgenommen hat.





Tobler und Berg ermitteln, weil der Arzt der Familie nicht nur mit rechtem Gedankengut liebäugelt, sondern auch mehrfach schon wegen dubioser Behandlungspraktiken aufgefallen ist, ohne dass man ihm die Approbation entzog. Hätte er Sonnhild Böttger womöglich vor dem Tod bewahren können?

Für Berg sind die Böttgers keine Unbekannten. Familienvater Volkmar (Nicki von Tempelhoff) ist ein alter Schulfreund und Nachbar, dessen Lebensinhalt ihm großen Respekt abverlangt: „Was die machen, ist wirklich Bio. Alte heimische Sorten, möglichst viel Handarbeit, Feriengäste helfen mit. Die machen das richtig hier,“ schwärmt der Kommissar, der selbst einen Hof geerbt hat und ihn im Nebenerwerb betreibt. Er will den Böttgers lieber beistehen als bei ihnen herumzuschnüffeln. Schließlich helfen die ihm sogar bei der Ernte auf dem eigenen Hof.





Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) lässt sich von den Böttgers bei der Ernte der Zibärtle helfen, die er zu Schnaps brennen wird.





Die Kollegin Tobler mag diesen romantisiert-euphorischen Blick auf die Böttgers allerdings nicht so recht teilen. Sie sieht hier „Hardcore-Ökos“ am Werk, die ihr Leben ohne Handys und Computer zu meistern versuchen. Und sie ahnt früher als Berg, dass hier nicht nur biologischer Landbau betrieben, sondern auch völkisches Denken hochgehalten wird. Dem Kommissar werden erst die Augen geöffnet, als er Sonnhilds Bestattung in einem Totenhain beiwohnt, die einiges von einem Neonazi-Aufmarsch hat.





Volkmar Böttger (Nicki von Tempelhoff) bei der Trauerfeier für seine Tochter Sonnhild. Im Hintergrund Torsten (David Zimmerschied).





Das ist alles andere als an den Haaren herbeigezogen, wie Drehbuchautor Patrick Brunken im Info zum Film berichtet: „Einiges von dem, was hier erzählt wird, ist tatsächlich so ähnlich passiert – zum Beispiel die völkisch motivierte tödliche Fehlbehandlung eines diabeteskranken Kindes, das bei schulmedizinscher Behandlung normal hätte leben können. Auch die Strategie rechtsextremer, völkischer Siedlergruppen zur Unterwanderung der Landbevölkerung ist Fakt. Gerade in bevölkerungs- und strukturschwächeren Regionen werden Höfe gezielt aufgekauft, Kitas, Schulen und die dörfliche Infrastruktur unterwandert, um Einfluss zu nehmen.“

Verwoben haben Brunken (er schrieb auch den letzten Kopper-Tatort) und Regisseur Unmut Dag („Das deutsche Kind“) diesen Stoff mit der Geschichte um einen toten V-Mann, der ebenfalls an Diabetes starb. Das macht ihren Film nicht einfacher, aber interessanter. Zudem ist ihnen ein behutsamer Aufbau gelungen, subtiler Nervenkitzel und eine ästhetisch gut auf den Schwarzwald abgestimmte Bildsprache.





Trotz ihres Trauerfalls helfen Jugendfreund Volkmar (Nicki von Tempelhoff) und dessen gesamte Familie Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) bei der Ernte auf seinem ererbten Hof.





Schon der erste Freiburger Tatort „Goldbach“ war nicht nur Krimi, sondern auch Familiendrama, ein bisweilen schockierender Blick hinter die Kulissen eines vermeintlichen Idylls. Hier setzt auch „Sonnenwende“ an und kontrastiert die Verbundenheit zu Heimat, Land, Tradition und ökologischen Werten mit völkischer Verblendung und Rassenwahn. Dass dies gelingt, ist auch einem durchweg stark besetzten Ensemble zu verdanken. Schon jetzt ist der Freiburger Tatort besser als es sein Vorgänger, der Bodensee-Tatort, es jemals gewesen ist.

Beim gerade abgedrehten dritten Fall aus Freiburg (Arbeitstitel „Damian“) müssen die Zuschauer sich allerdings auf Veränderung einstellen. Hans-Jochen Wagner fiel krankheitsbedingt so kurzfristig aus, dass die Dreharbeiten nicht mehr verlegt werden konnten. Für ihn sprang Carlo Ljubek ein, der dadurch zum Tatort-Kommissar für einen Fall wird. (Heike Makatsch ermittelt nicht mehr in Freiburg, sondern in Mainz)

Tatort: Sonnenwende. Das Erste, Sonntag, 13. Mai 2018, 20.15 Uhr.

Wertung: 5 von 6 Sternen





Volkmar und Almut Böttger (Nicki von Tempelhoff und Alexandra Schalaudek) betrauern den Tod ihrer Tochter. Und verwehren sich dagegen, dass dieser Tod womöglich zu verhindern gewesen wäre.









Franziska Tobler (Eva Löbau) macht sich Gedanken um Mechthild Böttger (Janina Fautz), die sich nach dem Tod ihrer älteren Schwester ganz auf die Arbeit auf dem Hof zurückzieht.





Torsten (David Zimmerschied, links) ist nicht damit einverstanden, dass Volkmar (Nicki von Tempelhoff) seine alte Freundschaft mit dem Kommissar wieder aufgenommen hat. Foto: SWR/Benoît Linder





Von Gerichtsmedizinerin Dr. Brunner (Christina Große, links) erfahren Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner), dass Sonnhild aller Wahrscheinlichkeit nach eines natürlichen Todes gestorben ist. Was vor allem Franziska kaum glauben kann.





Volkmar (Nicki von Tempelhoff, links) und Torsten (David Zimmerschied) sind sehr unterschiedlicher Meinung darüber, wie sie mit den Polizisten umgehen sollen.