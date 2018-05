Osnabrück. Miniserie „Sieben Seiten der Wahrheit“ (Arte, Donnerstag, 20.15) zeigt packenden Krimi aus verschiedenen Perspektiven.

Ein Kind wurde entführt. Irgendjemand hat den siebenjährigen Sam unter falschem Vorwand aus der Schule abgeholt. Während Sams Eltern Joe und Anna (Alex Dimitriades und Leeanna Walsman) auf der Polizeiwache das Schlimmste befürchten, taucht Sam plötzlich wohlbehalten wieder auf. Wie sich herausstellt, war der Junge bei Simon, einem ehemaligen Kommilitonen seiner Mutter. Simon und Anna hatten einst ein Verhältnis. Aber wieso hat Simon den Jungen entführt? Welche Rolle spielt die Prostituierte Angela, die bei Simon war? Und wieso beteuert der Entführer seine Unschuld?

Die sechsteilige australische Serie „Sieben Seiten der Wahrheit“ nach dem Roman von Elliot Perlman bezieht ihren Reiz und ihre ansteigende Spannung vor allen Dingen aus ihrem jeweiligen Perspektivenwechsel. Jede Episode folgt einer anderen subjektiven Wahrnehmung. Vom Vater ab dem Zeitpunkt der Entführung bis zur Mutter, mit der sich während der Gerichtsverhandlung der Kreis schließt. Was kann man glauben? Was glauben die unterschiedlichen Protagonisten selber? Gibt es überhaupt eine objektive Wahrheit? Die mit fünf australischen AACTA Awards preisgekrönte Miniserie verpackt geschickt philosophische Fragen in das Gewand eines packenden Kriminalfalls.

Wertung: 5 von 6 Sternen.

„Sieben Seiten der Wahrheit“. Arte, Donnerstag (1-3) und Freitag (4-6), 20.15 Uhr.