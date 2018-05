Osnabrück. Judith Rakers hoch zu Ross: Die "Tagesschau"-Sprecherin schwingt sich aufs Westernpferd, fährt Kutsche und zieht mit Kaltblütern durch den Wald. Sie stellt sich ab heute Abend in der dreiteiligen NDR-Reportagereihe „Judith Rakers: Abenteuer Pferd“ reiterlichen Herausforderungen. Und geht dabei an ihre Grenzen.

„Es gibt beim Reiten unterschiedliche Welten, die eigentlich nur eine einzige Schnittmenge haben: Dass Pferde dort eine Rolle spielen“, sagt TV-Journalistin Judith Rakers. Es sei schade, dass diese Vielseitigkeit des Reitsports und die Unterschiede im Umgang mit Pferden nicht präsenter im Fernsehen sind. „Ich bin der Meinung, wir sollten zeigen, was für eine große Pferdewelt Norddeutschland zu bieten hat“, erklärt Rakers. Drei Filme wird es geben, die sich mit Westernreiten, Kutsche fahren und mit der Arbeit von Kaltblütern beschäftigen.





Ihre Leidenschaft sind Pferde. Das zeigt die Tagesschausprecherin ab dem 9. Mai im neuen NDR-Format: „Judith Rakers: Abenteuer Pferd“ Foto: NDR /Metaproductions /Christian Betz





In Rakers hat der NDR eine erfahrene Reiterin gefunden. Sie sitzt in ihrer Freizeit selbst auf dem Pferd. Als Vielseitigkeitsreiterin. Erfahrungen im Westernsattel hingegen hatte sie bis zum Dreh der ersten Reportagefolge nicht. Denn da beweist sich die TV-Moderatorin das erste Mal auf einem Westernpferd. Das Ziel: In wenigen Trainingseinheiten muss die 42-Jährige es schaffen, ein Pferd beim sogenannten Reining aus dem vollen Galopp zum Stehen zu bringen. Diese rasante Übung ist eine Aufgabe ihrer Kür, die sie schließlich bei Europas größtem Westernreitevent, der Americana in Augsburg, vorführen muss. (Judith Rakers bei Horses & Dreams)

Nur ein paar Tage Zeit

Eigentlich benötigt es mehrere Jahre, die Westernreitweise sicher zu beherrschen. Die Pferdenärrin hat nur ein paar Tage dafür Zeit. „Westernreiten funktioniert völlig anders, als die englische Reitweise, die ich kenne“, sagt Rakers. Da sei der sonst geübten Reiterin das Pferd auch schon mal stur stehen geblieben. „Das ist für meine Kollegen in der NDR-Redaktion und die Zuschauer ziemlich lustig, mich bei Sachen zu beobachten, bei denen ich richtig schwitzen muss – und manchmal scheitere“, scherzt die Moderatorin. Um diese Herausforderungen zu bestehen hat Rakers Experten an ihrer Seite. Zum Beispiel den Westernreiter und Bundestrainer im Reining Nico Hörmann. Er übt mit Rakers auf der Galloway Star Ranch in Giekau bei Kiel.

Für die Hamburgerin geht es nicht nur auf den Pferderücken, sie muss sich auch auf dem Kutschbock beweisen. Unter anderem macht sie bei der Ganschower Stutenparade mit. Dabei fährt sie in einer Quadrille einen von 16 Zweispännern. „Und das nicht nur im Schritt, sondern auch im Trab und Galopp“, sagt Rakers.

Harte Arbeit

Nicht aus der Reihe zu tanzen und die Kutschpferde im Griff zu haben, das sei für sie am schwierigsten gewesen. Auch wenn es einfach aussieht, das Führen der Kutsche war harte Arbeit: „Ich hatte so starken Muskelkater, unter anderem im Rücken und in den Fingern, vom Zügel halten“, sagt Rakers. „Ich bin ehrgeizig. Aber ich kann sagen, ich habe nicht alles geschafft, was ich mir an Herausforderungen vorgenommen habe“, verrät sie.





Mit Stimme und Gefühl: Judith Rakers bei der Arbeit im Wald mit Holzrücker Jorin Handtmann. Foto: NDR/Metaproductions/Frank Jentsch





Nach temporeichem Westernreiten und rasanten Kutschfahrten steht für Rakers in der letzten Folge schwere Waldarbeit an. Und zwar mit Kaltblütern. Die Herausforderung: Rakers muss einen 800 Kilogramm schweren Kaltblüter, der Baumstämme hinter sich herzieht, nur mithilfe ihrer Stimme durch den Wald leiten. Begleitet wird sie von Holzrücker Jorin Handtmann aus dem Wendland. Die Arbeit mit den Tieren im Wald hat die Pferdeliebhaberin besonders beeindruckt: „Die Pferde ziehen die Bäumstämme, ohne Flurschaden anzurichten, das ist ökologisch sinnvoll und ein Gegenentwurf zu unserer modernisierten Welt.“

Neue Eindrücke

Die Stimmung in den drei 45-minütigen Filmen reicht von wild, fröhlich und aufregend im Westernfilm bis hin zu still, behutsam und kraftvoll im Wald. „Es handelt sich um ganz eigene Geschichten, die ihre eigene Atmosphäre haben“, sagt Rakers. Reiter und Pferdemenschen gewinnen dabei neue Eindrücke zum Thema Pferde und Reitsport, abseits von bekanntem Dressur-, Springsport und Ponyreiten. Die Reportagen sollen laut Judith Rakers aber auch Menschen erreichen, die sonst nichts mit Pferden zu tun haben.





Der NDR zeigt „Judith Rakers: Abenteuer Pferd“ in drei Teilen jeweils um 21 Uhr. Ums Westernreiten dreht es sich am 9. Mai, ums Kutsche fahren am 16. Mai und um die Arbeit mit Kaltblütern am 23. Mai.