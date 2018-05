Osnabrück/Tübingen . Osnabrück. Zwei Stunden dauert der Film, mit dem Jenke von Wilmsdorff Brustkrebspatientinnen und ihren Angehörigen Mut machen möchte. Ist so ein Beitrag für Betroffene sinnvoll? Dazu führte unsere Redaktion ein Gespräch mit Martin Wickert, dem Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft für ambulante psychosoziale Krebsberatung.

Es ist persönliche Betroffenheit, die Jenke von Wilmsdorff zu seiner Recherche bewegt hat. Als die Zwillingsschwester seiner Frau an Brustkrebs erkrankt, möchte er wissen, wie es ist, mit der Krankheit zu leben und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt.

Dazu lässt er Betroffene zu Wort kommen und begleitet über mehrere Monate erkrankte Frauen. Er spricht mit Ärzten über Behandlungsmethoden und ist bei einer Operation dabei. Von Wilmsdorff reist nach Japan, um zu erfahren, warum dort besonders viele Menschen besonders alt werden. Er befasst sich mit Ernährung und mit alternativen Behandlungsformen. Es ist eine Fülle an Informationen, Einzelschicksalen und Meinungen, die schier erschlagen.

Was macht so ein Film mit Menschen, die mit der Diagnose Brustkrebs leben? Martin Wickert – der diese Dokumentation selbst nicht gesehen hat – meint, dass viele Patientinnen solche Filme bewusst nicht schauen. „Sie fühlen sich von zu viel Information überfordert“, hat der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft für ambulante psychosoziale Krebsberatung durch seine Arbeit erfahren.





Martin Wickert ist der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft für ambulante psychosoziale Krebsberatung.





Wickert leitet zudem den Psychoonkologischen Dienst des Universitätsklinikums Tübingen. Er habe häufig erlebt, dass Betroffene verunsichert auf zu viel Information reagieren. Oft seien es Verwandte und Freunde, die sich solche Beiträge ansehen und anschließend den Erkrankten mit Tipps versorgen – was gut gemeint ist, aber wiederum zu Verunsicherung führen könne: „Patienten fragen sich dann beispielsweise, warum sie eine bestimmte Behandlung nicht bekommen.“

Wickert betont: „Informationen über Therapien und Behandlungsformen müssen immer auf den Einzelnen bezogen werden. Und das kann nur ein Gesprächspartner leisten, der Arzt ist.“ Er hebt hervor, dass bei Unsicherheit auch das Einholen einer Zweitmeinung bei einem anderen Fachmediziner hilfreich sein kann.

Von Wilmsdorff stellt in seinem Film auch das Konzept der „Klinik im Leben“ im thüringischen Greiz vor. Klinikleiter Dr. Uwe Reuter – ein ausgebildeter Orthopäde – geht von der Annahme aus, dass Lebensweise, Ereignisse und Gefühle mit dazu beitragen, dass ein Mensch an Krebs erkrankt. Zu Wort kommt die Patientin „Anette“, die durch diesen „ganzheitlichen Ansatz“ geheilt worden sei. Eine Chemotherapie oder Operation hat sie abgelehnt. Grundsätzlich befürwortet Reuter Methoden der Schulmedizin – als Ergänzung oder sollte seine Therapie nicht anschlagen. Wickert hält es für schwierig, das so hervorzuheben. Würden schulmedizinische Optionen vernachlässigt, könne es passieren, dass es irgendwann bei fortgeschrittener Krankheit zu spät für eine schulmedizinische Behandlung sei: „Es ist hoch tragisch, wenn Patienten dann erst kommen.“

Zudem hält er es für bedenklich, Patienten eine Mitschuld an ihrer Erkrankung zu geben, weil dies zu Schuldgefühlen und Verunsicherung führen könne – was wiederum negativ für den Heilungsprozess sei.

Fakt ist: Schulmedizinische Verfahren sind bei Krebserkrankungen die erfolgreichsten Therapien. Wobei Martin Wickert von „Komplementärmedizin“ spricht. Damit ist gemeint, dass in die Methoden, die landläufig als „Schulmedizin“ bezeichnet wurden, weitere Behandlungsformen eingeflossen sind – sofern sie belegbar gegen Krebs helfen. Gemeint sind damit ergänzende Verfahren und Erkenntnisse über den Zusammenhang von Ernährung und Heilung oder auch den Einfluss von Bewegung oder Sport auf den Heilungsprozess. Dies sei jedoch immer individuell auf den Patienten abzustimmen, damit es ihm tatsächlich hilft. „Nämlich indem der Körper des Patienten entlastet wird und er sich dadurch besser der Behandlung stellen kann“, betont Martin Wickert.

Mit dem Beitrag über Brustkrebs testet RTL das neue Format „Jenke macht Mut...“, in dem Jenke von Wilmsdorff Menschen in einer schweren Zeit begleitet. Bislang hat sich der Journalist und Schauspieler mit Selbstversuchen einen Namen gemacht, wie mit der Einnahme von Drogen, um deren Wirkung vor der Kamera zu dokumentieren. Und auch in diesem Film stellt er sich wieder in den Mittelpunkt.

