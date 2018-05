Osnabrück. „Mehr Haltung, bitte!“ fordert UFA-Chef Nico Hofmann vom Cover seines Buches herab. Er will erklären, „wozu uns unsere Geschichte verpflichtet“: Fragen stellen, Stellung nehmen, Miteinander statt Ausgrenzung leben. Er habe das mit seinen Filmen schon immer so gemacht, behauptet diese „Nicht-Biografie“.

Slogans statt Debatten, Ein „Markt der Identitäten“, auf dem sich Politiker wie Donald Trump tummeln, ein Mangel an Debatten, die er mit seinen Filmen immer habe anstoßen wollen – jedenfalls mit den gelungen, muss man ergänzen. Das ist und bleibt (sein) Thema in diesem Buch, neben der persönlich erlebten Zeit- und Familiengeschichte. Nico Hofmann gehört jener Nachkriegsgeneration an, die im Deutschen Herbst der 1970er Jahre – RAF-Terror, APO, aber auch die Affäre um den Ministerpräsidenten Hans Filbinger, der im Zweiten Weltkrieg Todesurteile verhängte – anfing, zu rebellieren und zu fragen. Denn die Eltern, beide Journalisten, waren mit dem Nazi-Regime verbunden: Die Mutter, wenn auch keine glühende, aber doch Anhängerin der Ideologie, der Vater als Wehrmachtssoldat in Russland. Doch darüber wurde in dieser Familie, wie in so vielen anderen, nicht gesprochen, herrschte Schweigen, fand man keine Sprache dafür. Das ist kein neues Thema, aber als erlebte Zeitgeschichte immer wieder spannend.

„Krieg meines Vaters“

Wie das dann zu seinem „Lebensthema“ wurde, will Hofmann in diesem Buch erklären, das er zusammen mit Thomas Laue, erst Chefdramaturg an großen Theatern, seit 2017 bei der UFA, geschrieben hat. Zum Filmen kam er schon als Schüler, mit einer Super 8-Kamera von Revue-Foto-Quelle und einem Kino im Keller des Elternhauses, wo die Mitschüler Eintritt zu zahlen hatten. Dem „Krieg meines Vaters“ näherte er sich ebenfalls mit der Kamera, auch wenn der zu dieser Zeit noch schwieg zu diesem Thema. Nico Hofmann stellt in seinem Buch auch Fragen wie „Was, wenn ich selbst es gewesen wäre“ – bleibt die Antwort aber schuldig. Auch davon, was der Vater – natürlich, nachdem er einen Film seines Sohnes gesehen hatte – wirklich vom Krieg erzählte, erfährt man in diesem Buch wenig.

Um so ausführlicher kann man nachlesen, wie und wieso Hofmann, erst als Regisseur, dann als Produzent, Filme wie „Dresden“, „Der Tunnel“, „Unsere Mütter, unsere Väter“ gemacht hat. Da erzählt er Handlung und Motivation gleichzeitig, klärt Fragen wie „Darf man das und darf man das so zeigen?“, und lobt sich selbst nicht nur unterschwellig dafür, Zeitgeschichte so erzählt zu haben, dass sich ein großes Publikum dafür interessiert. Dahinter stand für ihn „Obsession, Vision oder eben Haltung“.

Haltung nervt auf Dauer

Die wird dann im 16. und vorletzten Kapitel endlich Thema, nachdem er sie schon vorher immer für sich reklamiert hat. Natürlich schrecken und stoßen auch ihn Rechtspopulisten ab, bemängelt er, dass heutzutage (nur) der kleine Konsens statt großer Debatte gesucht werde, fordert er statt Empörung ein Sich-Einlassen, „was ungeheuer viel mit Haltung zu tun hat“. Aber wenn er der AfD bescheinigt, „bisweilen am Rande der Volksverhetzung“ zu sein, so sehen das Politiker anderer Parteien, etwa im Magdeburger Landtag, deutlich schärfer.

Natürlich geht es auch um #MeToo, zu wenige Frauen im Film, Filmemacher mit nichtdeutschen Wurzeln – bei der UFA macht man da natürlich alles richtig. Diese stete „Wir sind gut, wir sind die Besten“-Haltung nervt auf die Dauer. Und gerne hätte man erfahren, welche Haltung hinter dem steht, was ein Kritiker mal den „üblichen Nico-Hofmann-‚Rommel‘-Schrott“ nannte – doch dazu kein Wort, immerhin zitiert er den Satz in diesem „persönlichen Resümee“ seiner Filmgeschichte.