Osnabrück. Die Affäre um sexuelle Belästigung schlägt beim WDR immer höhere Wellen. Mit der Beurlaubung des WDR-Fernsehfilmchefs und ARD-Tatort-Koordinators Gebhard Henke erreichte sie die höchste Führungsetage des Kölner Senders. Doch der Beschuldigte wehrt sich – in aller Öffentlichkeit.

Gebhard Henke wirkt zunächst mal nicht wie ein Alphatier, als das sich ein ebenfalls wegen sexueller Belästigung beurlaubter Korrespondent des Senders offenbar einer Praktikantin gegenüber ausgegeben hatte. Klein von Statur, aber bestimmt in der Sache hat es Henke auf der Karriereleiter des WDR weit nach oben geschafft.

1998 wurde ihm die Leitung der Programmgruppe Fernsehspiel übertragen, seit 2003 ist er zugleich Leiter des Programmbereichs Film, Unterhaltung und Familie, seit 2009 des Programmbereichs Fernsehfilm, Kino und Serie. Zudem ist Henke langjähriger Tatort-Koordinator der ARD, quasi der Chef des liebsten TV-Formats der Deutschen.

Kurz vor dem Ruhestand

Er gilt als ein Mann, dem Qualität auch mal vor Quote geht. In seiner Trophäensammlung stehen Grimme- und Deutscher Fernsehpreis neben etlichen anderen Auszeichnungen. Nebenbei ist Henke Professor an der Kölner Kunsthochschule für Medien. Ihn als einen der Könige von Köln zu bezeichnen, ist keine Übertreibung.

63 ist er, in zwei Jahren würde Henke in den Ruhestand gehen. Doch nun steht er erst einmal vor einem riesigen Scherbenhaufen. Denn der WDR hat ihn beurlaubt: „Wir haben verschiedene ernstzunehmende Hinweise, denen wir derzeitig sehr sorgfältig nachgehen. Während dieser Überprüfung halten wir es für notwendig, den Mitarbeiter von seinen Aufgaben zu entbinden,“ verlautbarte WDR-Sprecherin Ingrid Schmitz.

"Gerüchteküche brodelt"

Doch anders als der ebenfalls freigestellte Korrespondent, dessen Name in der Branche längst kein Geheimnis mehr ist, nicht aber Teil der Berichterstattung, sucht Henke nun selbst die Öffentlichkeit. Henkes Anwalt Peter Raue beklagte in einer schriftlichen Erklärung, seinem Mandanten sei „kein einziger konkreter Sachverhalt“ genannt worden.

„Die Gerüchteküche brodelte, und es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis der Name bekannt wird,“ so Anwalt Raue. „Außerdem wissen wir nichts über die Vorwürfe – außer, dass es um sexuelle Belästigung geht. Mein Mandant ist freigestellt worden, ohne eine Chance zur Gegenrede.“ Dies sei „ein unsägliches Verfahren, das wir nicht akzeptieren können“. Bis zum 10. Mai solle der Sender die Vorwürfe konkretisieren und Henke dazu Stellung nehmen lassen – oder seine Beurlaubung wieder rückgängig machen.

WDR im Zwielicht

Das lässt das Krisenmanagement des WDR erneut nicht im besten Licht dastehen. Die Führung um Intendant Tom Buhrow und Fernsehdirektor Jörg Schönenborn sieht sich Vorwürfen konfrontiert, nur schleppend auf mutmaßliche sexuelle Belästigungen im Sender reagiert zu haben. Vor einigen Wochen wurde ein langjähriger ARD-Auslandskorrespondent beurlaubt, dem „Spiegel“ zufolge wurden aber mindestens drei weitere Fälle vermeintlicher sexueller Belästigung bekannt.

Buhrow holte daraufhin die ehemalige Gewerkschaftschefin und EU-Kommissarin Monika Wulf-Mathies als Sonderermittlerin zur unabhängigen Prüfung der Vorgänge. Bei der Vorstellung der 76-Jährigen sagte der Intendant: „Es sind Fehler passiert, ganz sicher. Es tut mir Leid um jeden einzelnen Fall.“ Allerdings glaube er nicht, dass grundsätzliche Defizite vorliegen, indem das Thema sexuelle Belästigung beim WDR ausgeblendet oder nicht ernst genommen worden wäre.

Tischtuch zerschnitten?

Ganz gleich wie Sache ausgeht – in Freundschaft wird sie nicht enden. Davon zerbrechen gerade so einige beim WDR. Und eine Rückkehr von Gebhard Henke als Leiter des Programmbereichs Fernsehfilm, Kino und Serie ist schwer vorstellbar – ob er nun unschuldig ist oder nicht.