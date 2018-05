Osnabrück. Zynisch gesagt ist Sklaverei auch eine Form der Arbeit. Deshalb ist es eine gute Idee des Senders Arte am Tag der Arbeit eine Dokumentation über die Geschichte der Sklaverei zu senden. Schade: Im Fernsehen endet diese Geschichte im 19. Jahrhundert mit der offiziellen Abschaffung der Sklaverei. Inoffiziell geht sie weiter bis heute.

Sklaverei ist ein dauerhaftes Phänomen der Weltgeschichte: Im alten Ägypten haben sie Pyramiden und Tempel errichtet, die heute noch Touristen bewundern; im antiken Griechenland und alten Rom waren sie Selbstverständlichkeiten; in der Bibel geht es nie um das Recht auf Sklaven, nur um ihre anständige Behandlung. Jahrtausendelang war Sklaverei keine moralische, sondern eine rein wirtschaftliche Frage. Und auch heute ist die Welt noch voller Menschen in sklavenähnlichen Verhältnissen schuften müssen: in Bergwerken, wo Coltan für unsere Handys gefördert wird, auf den Baustellen der WM-Stadien, in der Prostitution, in Haushalten überall auf der Welt.

Aus all diesen Zeiten greift sich Arte in seiner vierteiligen „Kurzen Geschichte der Sklaverei“ einen festen Zeitraum heraus und legt einen besonderen Schwerpunkt auf die europäische Sklaverei. Denn waren es ab dem 8. Jahrhundert nach Christus – hier beginnt die Chronik – noch Araber, die afrikanische Sklaven als Kriegsbeute mit in ihre Heimat nahmen, waren es ab dem 14. Jahrhundert die Europäer. Sie entdeckten den Sklavenhandel als Quelle unermesslichen Reichtums.

Sklavenfriedhöfe unter karibischem Strand

Wer die Folgen anschaut, kann sich ein Bild davon machen, dass die Grausamkeiten gegenüber afrikanischen Sklaven im Laufe der Jahrhunderte eher zu- als abnahmen. Was man nicht unbedingt vermutet: Die Geschichte der Sklaverei ist inzwischen gut erforscht – von Historikern, aber auch von Archäologen, die etwa am Strand von Guadeloupe, dort, wo sich Karibik-Touristen im Sand räkeln, ganze Sklavenfriedhöfe ausgraben.

Und so sind die viermal 52 Minuten, die Arte den Zuschauern anbetet, durchaus abwechslungsreich gestaltet. Gezeigt werden die obligatorischen Experteninterviews, aber auch animierte Comic-Szenen. Man erfährt, wie afrikanische Länder heute mit ihrer Geschichte umgehen und wie sie versuchen, in kulturellen und politischen Aktionen die Sklaverei zu thematisieren und aufzuarbeiten.









Erschreckend ist, wie lange das vielgelobte „christliche Abendland“ mit dem Sklavenhandel reich wurde und wie überzeugt alle davon waren, es handle sich bei den schwarzen Sklaven nicht um Menschen, sondern um irgendetwas zwischen Werkzeug und Vieh. Sterblichkeit galt als Versicherungsfall, der stetige Nachschub aus Afrika als eine Art Rohstoffhandel.

Die Spitze erreichte der europäische Sklavenhandel im 17. und 18. Jahrhundert, als besonders die Zuckerplantagen in der Karibik Hunderttausende von Sklaven erforderten – und in Europa rührten vornehme Menschen das neu gewonnene süße Produkt voll Behagen in den Tee – den ebenfalls Sklaven angebaut hatten. Dass die ersten Europäer vermuteten, es könne sich bei den Sklaven doch um Menschen und dass ihre massenweise Verschleppung, Ausbeutung und Ermordung durch brutale Behandlung und Hunger Unrecht sein könne – das dauerte bis in die Zeit der Französischen Revolution.

Nach mehreren Sklavenaufständen und zunehmenden Protesten in der Bevölkerung, beendeten die europäischen Großmächte den transatlantischen Sklavenhandel im Jahr 1807. Theoretisch. Denn mitten in der industriellen Revolution, wurden Sklaven als Arbeitskräfte dringend benötigt. So entstanden neue Sklavenrouten und neue Formen der Ausbeutung.

"Sie sollten sich entschuldigen!"

Was außerdem erschreckend ist: Europa hat sich mit diesen historischen Verbrechen, auf denen ein großer Teil des Reichtums und des Fortschritts auf unserem Kontinent beruht, niemals wirklich auseinandergesetzt. Eine der Szenen, die im Gedächtnis bleiben werden ist deshalb die hochoffizielle Feier zum 200. Jahrestag der Abschaffung der Sklaverei im Großbritannien: Während alle Würdenträger von Ministerpräsident Tony Blair bis Queen Elizabeth mit staatstragenden Gesichtern diesen demokratischen Schritt feiern, stürmt ein afrikanischer Aktivist nach vorne. „Sie sollten sich hier und jetzt beim afrikanischen Volk entschuldigen“, spricht er Blair und die Queen direkt an – und alle schauen pikiert zur Seite ob eines solchen Ansinnens. Entschuldigen? Wofür? War doch nur zum Wohle der europäischen Wirtschaft.