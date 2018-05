Osnabrück. In "Maskenmord" - dem neuen Fall um Professor T. verquicken sich zwei Fälle, die 15 Jahre auseinander liegen. Hat Komm

Mit einem eleganten Schwung legt Kommissar T. (Matthias Matschke) ein Kurzschwert vor Norbert Poll (Anatole Taubman) auf den Tisch im Verhörraum. Der hat eben behauptet, vier Morde begangen zu haben. Aber stimmt das? Um das herauszufinden, hat der Professor für Kriminologie und Kriminalpsychologie wie immer seine eigenen Ansätze. Das gilt auch für den ersten – und leider als Holzschnitt angelegten – Fall in der dritten Staffel um den von Zwängen geprägten Helfer der Kölner Polizei.

Mit dieser Aufgabe wollte der Dozent der Kölner Universität eigentlich aufhören. Doch jetzt hat ihn seine einst große Liebe, Kriminaldirektorin Christina Fehrmann (Julia Bremermann) um Hilfe gebeten. Ihre Karriere steht auf dem Spiel.

Der Mord an Staatsanwalt Krämer und seiner Frau gleicht bis in der Öffentlichkeit unbekannte Details einem Ritualmord vor 15 Jahren: Die Getöteten sitzen mit Holzmasken und in die Hände geritzte Kreuze erstochen auf Stühlen. Damals machte Fehrmann Georg Swoboda (Jophi Ries) als Täter aus. Seither sitzt der Mann in der Psychiatrie und beteuert seine Unschuld. Wie immer gelingt Professor T. die Aufklärung. Die Erkenntnisse aber überfallen ihn so plötzlich, dass der Zuschauer irritiert zurückbleibt.

Vier von sechs Sternen

Professor T. – Maskenmord. 4. Mai, 20.15 Uhr, ZDF