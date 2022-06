F rau Schellinger, 2001 war Griechenland Gastland der Frankfurter Buchmesse. Damals haben Sie erzählt, dass es vor allem für die jungen Autoren noch schwer ist, einen deutschen Verlag zu finden. Was hat sich diesbezüglich aus Ihrer Sicht verändert?

Wenig. Die Erwartungen an zeitgenössische griechische Autoren folgen unbeirrt den bekannten Klischees der Griechenlandwahrnehmung. In gewisser Weise zählen derzeit dazu auch die Krise und ihre Folgen für den Alltag im Land. In diesen Zusammenhang gehört auch die Aufmerksamkeit, die den Erzählungen von Christos Ikonomou zuteilwurde. Allerdings gibt es jüngere Autoren, die ihren Blick auf die Welt richten und Themen behandeln, die auch für andere Länder aktuell sind.

Wie sieht es mit dem Interesse der deutschen Verlage aus?

Die deutschen Verlage wollen dagegen in der Regel immer noch Exotik. Während etwa der 30-jährige US-amerikanische Autor Antony Marra für seine Story über Tschetschenien gefeiert wird, erwartet man von einem gleichaltrigen Griechen letztlich die „üblichen“ griechischen Themen: Meer und Strand, mediterrane Leichtigkeit des Lebens. Nach wie vor gilt, was Thomas Steinfeld vor zwölf Jahren feststellte: Griechenland ist letztlich ein schwarzer Fleck auf der europäischen Literaturlandkarte, zumindest im deutschsprachigen Raum.

Wie hat sich der Auftritt in Frankfurt rückblickend auf die gesamte griechische Literaturszene ausgewirkt?

Überhaupt nicht. Petros Markaris hätte sich als Krimiautor auch ohne das Spektakel behauptet. Solche kulturpolitischen Großevents sind, wollen sie mehr als ein Feuerwerk sein, letztlich auf die sogenannte Nachkontaktarbeit angewiesen: Das dort Angestoßene hätte beidseits – durch eine intelligente Buch- und Förderpolitik der zuständigen griechischen Stellen und eine verlegerische Vision von deutscher Seite – weitergeführt werden müssen. Dazu ist es leider nicht gekommen, aus welchen Gründen auch immer.