Lesung mit Yasmina Reza FOTO: dpa Autorin von „Kunst“ mit ihrem neuen Bestseller „Serge“ Yasmina Reza schickt ihre Helden auf die Reise nach Auschwitz Von Stefan Lüddemann | 10.03.2022, 12:33 Uhr

Mit ihrem neuen Roman „Serge“ steht Yasmina Reza oben in den Bestsellerlisten. Sie packt ein starkes Thema an: Die Erinnerung an Auschwitz. Aber daran verhebt sich die Autorin.