Immerhin formieren sich die hinteren Räume des Fridricianums zum „Brain“, zum Gehirn der Documenta. Hier kommen Christov-Bakargiev und ihr Kuratorenteam zur Sache. Ahmed Basiony ist mit einem Video von den Protesten des Kairoer Tahrir-Platzes präsent. Der Demokratieaktivist wurde 2011 von Polizisten erschossen. Vandy Rattanas Fotos zeigen Landschaftsteiche in Vietnam, die in Wirklichkeit Krater von Bombenabwürfen der US-Armee sind. Lee Millers Fotos zeigen die 1945 aufgenommene Wohnung Adolf Hitlers in München. Einen Tag vor Hitlers Selbstmord in Berlin sitzt die Kriegsfotografin in München in der „Führer-Wanne“ und macht ein Selbstporträt. Obszöne Inszenierung oder einzige Möglichkeit, den NS-Schrecken durch Banalisierung zu bannen?

Sie habe kein Konzept, kokettierte Carolyn Christov-Bakargiev noch während der Pressekonferenz. Obendrein drängte sie kritische Nachfrager mit einer dreiviertelstündigen Nonstop-Lesung ihres eigenen Documenta-Essays in die Defensive. So selbstbezüglich und bisweilen arrogant die künstlerische Leiterin zeiteilig wirkt, so ungeschickt sie sich in der Debatte um die Ausstellung Stephan Balkenhols in der katholischen Elisabethkirche anstellte – in der Ausstellung lässt sie los. Im Fridricianum visiert ihre Schau präzis die neuralgischen Punkte der Krisen und Konflikte, der Ungerechtigkeiten und Unterdrückungen an. Ihre Documenta 13 agiert an diesem Punkt politisch konkret. Das Arrangement der Exponate sitzt. Vor allem deshalb, weil das hier durchaus erkennbare Konzept Kritik an der Gegenwart mit historischen Rückbezügen dicht verknüpft.

Drei Plastiken von Julio González, jede eine stachelige Protestgeste gegen die Barbarei des Krieges, gehörten schon zum Programm der Documenta 2 von 1959. Alighiero Boettis Wandteppich mit der in Nationalfarben kleinlich parzellierten Weltkarte sollte auf der legendären Documenta 5 von Harald Szeemann 1972 zu sehen sein. Mit der Documenta 13 ist sie endlich da – und ihr kritisches Anliegen erweist sich als desillusionierend unverbraucht. Sogar Stillleben von Giorgio Morandi sind jetzt aufgeboten. Die Bilder des Klassikers von Töpfen und Flaschen verströmen eine Aura konzentrierten Schauens. So wie Morandi möchte wohl auch Christov-Bakargiev den Blick der Besucher auf jede Einzelheit richten – auf die 4000 Jahre alten „Baktrischen Prinzessinnen“ zum Beispiel, rätselhafte Tonfiguren aus dem heutigen Usbekistan und Afghanistan; auf den kambodschanischen Maler Vann Nath, der mit seinen Gitterbildern geradezu manisch das Foltergefängnis der Roten Khmer nachbildet, in dem er selbst litt, oder einfach auf zwei tote Tsetse-Fliegen unter einer Plexiglashaube.

Diese Documenta fokussiert – darin fast schon dokumentarisch – tausend und eine Einzelheit und schaut gerade damit ein konfuses und scheinbar unreformierbares Weltgeschehen wie aus der Vogelperspektive an. Das leistet in Kassel die Kunst – und doch nicht sie allein. Neben künstlerische Exponate tritt ein Schaltrelais von Computererfinder Konrad Zuse oder eine Versuchsanordnung der Quantenphysik. Diese Ausstellungsregie lustvoller Entgrenzung transformiert die Weltkunstschau selbst zur Schalttafel aus lauter Querverbindungen aller nur denkbaren Wissensgebiete und Aktionsformen. Christov-Bakargiev liefert damit keine Documenta als Weltformel, wohl aber eine Documenta der Welthaltigkeit. Die wird in Kassel nun konsequent pluralistisch gedacht. Vermeintliche Weltsprachen der Kunst, wie sie auch immer definiert werden mögen, müssen dafür nicht mehr bemüht werden.

Die Documenta 13 gewinnt damit die klare Kontur eines ehrgeizigen Projekts. Seine Kraft, Anregungen zu vermitteln, Perspektivenwechsel anzuleiten und Fragen aufzuwerden, ist immens. Zugleich zerfasert das im Fridricianum konzis angelegte Konzept in der großen Fläche dieser bislang weitläufigsten Documenta zusehends. Die Documenta-Halle fokussiert noch einmal den Blick. Yan Leis nachgemalte Internet-Bilder, Thomas Bayrles Motoren, die das Ave Maria friedlich vor sich hin brummen, und die verstörenden Zeichnungen des Holocaust-Überlebenden Gustav Metzger markieren klare Kunstpositionen. Im benachbarten Ottoneum hingegen langweilt sich der Besucher durch mehr oder weniger wichtige Umweltprojekte. Und im Neuen Museum erstaunt das unvermittelte Nebeneinander von Gruppentherapie und den erratischen Betonblöcken der Künstlerin Rossella Biscotti. Sie formte Details aus jenem Gerichtssaal ab, in dem Mitte der Achtzigerjahre gegen Italiens linke APO-Aktivisten Anklage geführt wurde.