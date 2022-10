Hat sie ihren Ehemann manipuliert? Meghan steht unter Verdacht, nicht nur der Medien. Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa up-down up-down Der "Megxit" und das Bild der Frau Meghan, die Royals und der Wunsch nach einem freien Leben Von Dr. Stefan Lüddemann | 13.01.2020, 17:48 Uhr | Update vor 1 Std.

Eine Frau bricht mit der Konvention. Was im Alltag ein Normalfall sein mag, wird bei Meghan Markle zum Drama um die Royals und ihre Fans. Die reagieren auf den Ausstieg von Meghan und ihres Mannes Prinz Harry so hysterisch wie Kritiker auf Klimaaktivistin Greta Thunberg. Was sagt das über unser Bild der Frau? Eine Analyse.