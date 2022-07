Schon 1959 hatte er die Idee, die ihm sein Markenzeichen bescherte. Der in Dübendorf bei Zürich geborene Brodwolf erkannte in ausgequetschten Farbtuben, die in seinem Atelier herumlagen, Umrisse menschlicher Figuren. Brodwolf perfektionierte, was Zufallsfund gewesen war – er drückte, presste, faltete leere Metalltuben kunstvoll zu vollgültigen Plastiken. Damit hatte Brodwolf sein bis heute gültiges Markenzeichen gefunden – er war zum Künstler mit der Tube geworden.

Die Innovation des zunächst als Restaurator ausgebildeten Brodwolf darf allerdings nicht auf ein bloßes Erkennungszeichen reduziert werden. Der Künstler fand mitten in der Konjunktur von Abstraktion und Informel zur Figürlichkeit und stellte sich damit gegen den herrschenden Kunsttrend seiner Zeit. Außerdem nahm er Jahre vor dem Erscheinen der italienischen Arte Povera die Arbeit mit „armen“ Materialien auf.

Brodwolf verlieh den Tuben-Figuren zugleich existenzielle Dimension, indem er sie bandagierte und umwickelte. Jede seiner Figuren avancierte damit zur Mahnung an die Zeitlichkeit des Lebens, zur Erinnerung an die Verletzlichkeit des Körpers. Brodwolf trifft uns mit seiner Ernsthaftigkeit heute wieder. Sein Menschenbild entlarvt den Machbarkeitswahn von Schönheitsoperation und Diätwahn als fahrlässige Selbsttäuschung.

Der inzwischen vielfach ausgezeichnete Künstler hat seine Körpergebilde auch mit neuen Materialien wie Blech, Wachs, Stahl und Plexiglas variiert. Aus Plastiken formte Brodwolf ganze Installationen wie „Lieberose“ (1990) zur Erinnerung an den Todesmarsch der 3500 Juden aus Lieberose in Brandenburg. Brodwolf baute den „Gedächtnisspeicher“ 1999 in der Kunsthalle oder stattete 1991 Christoph Klimkes Schauspiel „Die siamesischen Zwillinge“ im Theater Dortmund aus. 1985 war sein Werk in einem großen Überblick in der Osnabrücker Kunsthalle Dominikanerkirche zu sehen.

Brodwolf wirkte als Professor seit 1976 an der Fachhochschule für Gestaltung in Pforzheim, von 1982 bis 1994 an der Kunstakademie in Stuttgart. Ein sehr stiller Star der Kunst ist Brodwolf dennoch geblieben. Seine poetisch feine und zugleich durchgehend ernste Kunst hält Kontakt mit den Grundkoordinaten menschlicher Existenz. Darin liegt ihr unschätzbarer Wert.