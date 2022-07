Statik und Knallchargen: Anne Schwanewilms als Ariadne (links) und Hayoung Lee als Zerbinetta. FOTO: Monika Rittershaus up-down up-down Verloren zwischen E und U „Ariadne auf Naxos“ an der Hamburgischen Staatsoper Von Ralf Döring | 18.05.2012, 10:30 Uhr

Simone Young muss erbitterte Feinde haben. Wütende Buhs und „Aufhören“ schallen ihr entgegen, als sie für den zweiten Teil von „Ariadne auf Naxos“ in den Orchestergraben der Staatsoper kommt. Dabei hat sie bisher ganz annehmbar gearbeitet. Oder gilt der Hass gar nicht der Dirigentin, sondern der Intendantin Simone Young? In dieser Funktion verantwortet sie zumindest, dass der Intendant der Münchner Volksbühne in Hamburg Regie führt. Dass Stückl fürs Erste nur eine hilflose Türenklapp-Komödie abliefert, ist wiederum ihr Pech.