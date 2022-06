Lange rätselt man, ob dies nun der große Geniestreich des altersweisen Peter Stein ist oder bloß höfliche Zurückhaltung. Er sei nie ein großer Fan von Verdis „Macbeth“ gewesen, so Stein in einem Interview mit dem Salzburger Interims-Intendanten Markus Hinterhäuser – „weil ich immer Shakespeare dahinter sehe“. Doch als ob er darüber kein endgültiges Urteil abgeben wollte, bekommt man in der Felsenreitschule einen über weite Strecken kargen, zugleich aber auch erstaunlich konventionellen „Macbeth“ mit „echten“ Hexen, Geistererscheinungen und Schlachtengetümmel in historisierenden Kostümen (Annamaria Heinreich) zu sehen. Die Verdi-Fans freut’s.

Und damit auch den regietheaterscheuen Riccardo Muti. Der Dirigent ist auch in der musikalischen Interpretation kein Revolutionär. Doch Verdi ist, wie Hinterhäuser es ausdrückte, „Teil seines genetischen Codes“. Die tänzelnde Leichtigkeit, der melodische Schwung der Italianità kommen bei ihm ganz natürlich. Ein besonderes Augenmerk legt er auf die Bühnenwirksamkeit der Musik, die er in jeder Note auskostet. Dass er dabei die Tempi gelegentlich überdehnt, weil er die Musik wie mit bedeutungsvollen Gedankenstrichen auflädt, gehört dazu. Dennoch geht ihm die Spannung nicht flöten. Und er kann auch anders.

Mit der Schlachtenszene im letzten Akt springt er von der zweiten (üblicherweise gespielten) Fassung in die erste – sodass Macbeth nicht in einer kunstvollen Fuge, sondern wirkungsvoll begleitet von martialischen Trompetensignalen niedergestreckt wird. Verdi auf dem Weg zum Musikdrama – das ist seine These. Und er liefert den hörbaren Beweis dazu.

Stein wiederum ließ vermelden, er biete keine Interpretation, sondern Fakten. Das „Geschäftigkeitstheater“ mancher Kollegen lehnt er sowieso ab. „Der Sänger muss die Faszination herstellen“, sagt er. „Da halte ich mich raus, da gehe ich in die Kantine.“ Es gelingt vor allem Tatiana Serjan als Lady Macbeth, diese Faszination herzustellen. Ihre Stimme besitzt das diabolische Flackern und die fiebrige Unruhe der Machtgier, die hier notwendig sind. Und in der Schlafwandelszene agiert sie nicht überdreht hysterisch, sondern wie in leiser Verzweiflung. Die Lady verglüht im Wahnsinn. Das ist schlichtweg ergreifend.

Željko Lucic ist ein gewiss tadelloser Macbeth – aber genau das macht ihn nicht sehr glaubwürdig in der Rolle eines Machthabers, der über Leichen geht. Der Rest des Ensembles steht im Schatten von Tatjana Serjan – darunter Dmitry Belosselskiy als Banquo und Giuseppe Filianoti als Macduff.

Bereits zweimal hatte Muti dem Regiemeister Stein den „Macbeth“ angetragen. Zweimal lehnte er ab, hat über die Jahre aber wohl doch Gefallen daran gefunden. Und die Aussicht, an die Felsenreitschule zurückzukehren, wo er in den Neunzigerjahren als Schauspielleiter der Salzburger Festspiele viel Shakespeare inszeniert hat, mag ihn zusätzlich gereizt haben. Und so ist sein „Macbeth“ auch eine Hommage an den Raum mit seinen gigantischen Ausmaßen. Der Fels mit den drei Arkadenreihen taugt als mittelalterliche Burgmauer auch gar nicht schlecht. Und die Ballettmusik, die hier an den Beginn des dritten Aktes vorgezogen wurde, übergibt Stein komplett dem Raum und der wechselnden Ausleuchtung durch Joachim Barth.