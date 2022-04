In dem niederländischen Frauenfilm „Jackie – Wer braucht schon eine Mutter?“ reisen die ungleichen Zwillingsschwestern Sofie und Daan in die USA, um ihre Mutter zu treffen. Gesehen haben sie die „Eizellenlieferantin“, mit der sich ihre schwulen Väter ihren Kinderwunsch erfüllten, noch nie. Jetzt aber macht ein Anruf aus einer US-Klinik klar, dass ihre Mutter Jackie sie braucht.

Und so beginnt für drei Frauen ein ganz besonderer Roadtrip durch die kargen Einöden von New Mexico. Sind schon zwischen den Schwestern Spannungen an der Tagesordnung, steuert nun ihre Mutter ein irritierendes Element bei. Die blonde Daan ist ein fröhlicher Mensch und um Ausgleich bemüht. Das Gegenteil davon ist Sofie: Nur an der Karriere interessiert. Der Ex-Hippie Jackie wiederum, nach wie vor ein Außenseiterleben führend, verhält sich abweisend. Entsprechend wortkarg und schroff gestaltet sich das Kennenlernen.

Genauso zäh gestaltet sich das Leinwand-Geschehen. In diesem Familienzusammenführungsdrama mit Gender-Attitüde ist das Unwirsche und Garstige letztlich Konzept. Da ist auch der Versuch, das klassische Frauen-Roadmovie „Thelma & Louise“ zu zitieren, einfach peinlich. Es gibt eben nur einen Brad Pitt.

Jackie – Wer braucht schon eine Mutter? NL 2012. R: Antoinette Beumer. D: Carice van Houten, Jelka van Houten, Holly Hunter u.a. Ab 12 Jahren. 98 Min. Filmtheater Hasetor