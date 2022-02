"Krieg und Frieden" - Vierteiler im ZDF FOTO: Morris_Puccio Krieg in der Ukraine: Welche Bücher jetzt lesen? Diktatoren, Kriege, Opfer: Ein Streifzug durch die Weltliteratur Von Stefan Lüddemann | 26.02.2022, 06:00 Uhr

Von Grimmelshausen bis Jean-Paul Sartre: Was sagen uns große Werke der Weltliteratur zum Krieg in der Ukraine? Ein Streifzug durch Texte aus Zeiten, in denen der Krieg das Leben bestimmte - und die Hoffnung dennoch nicht erlosch.