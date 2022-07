ARCHIV - Zwei Brautpaare als Tortenfiguren. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration FOTO: Sebastian Kahnert up-down up-down Gesellschaft Teils wieder mehr Heiratswillige von auswärts in MV Von dpa | 06.07.2022, 12:23 Uhr

Nach einem Rückgang wegen der Corona-Pandemie heiraten im Nordosten teilweise wieder mehr Paare von auswärts. Von einer entsprechenden Entwicklung berichteten etwa die Städte Rostock und Stralsund. In Schwerin und Wismar sei die Nachfrage auswärtiger Heiratswilliger hingegen weiter verhalten. In Stralsund reist nach Angaben der Stadt mehr als die Hälfte der Ehepaare aus ganz Deutschland an. In Wismar kamen zuletzt 30 Prozent der Pärchen von außerhalb, in Rostock und der Landeshauptstadt Schwerin waren es rund 25 Prozent.