Frank Zappa nannte Steve Vai auch seinen „Stunt-Gitarristen“ in Anspielung auf die riskanten Manöver, die Stuntmen für die Stars in Hollywood ausführen. Die Lobeshymnen, die der ausgewiesene Zyniker auf den am 6. Juni 1960 in Long Island geborenen Vai sang, zeigen, wie viel Zappa von ihm hielt. Und der legte bekanntermaßen extrem hohe Anforderungen an seine Angestellten. Vai spielte in den Achtzigerjahren einige Alben mit dem Maestro ein und begleitete ihn bei etlichen Konzerten.

Steve Vai spielte für so unterschiedliche Musiker wie Ex-Van-Halen-Sänger David Lee Roth, Eros Ramazotti oder Joe Jackson. Seit 1984 veröffentlicht er regelmäßig Solo-Alben. Seine aktuelle Platte heißt „The Story of Light“. Die Musik ist an Rock und Jazz angelehnt und – wen wundert’s – geprägt von seinem virtuosen Spiel.

Das Gitarrenspiel erlernte Steve Vai im Alter von 13 Jahren bei Joe Satriani, der um die Ecke wohnte und selbst einen Platz im Gitarren-Olymp besetzt. Sechs Jahre später wurde er am berühmten Berklee College Of Music in Los Angeles aufgenommen. Im Jahr 2000 wurde ihm dort die Ehrendoktorwürde verliehen.

Steve Vai ist ein Gitarrist, der unter tausend anderen Gitarristen herausgehört werden könnte. Sein Spiel ist ebenso virtuos wie markant. Durch seine Slides und sein Vibrato erzeugt er Klänge, die für Gitarren eher unüblich sind. Anhänger langer Gitarren-Soli finden sich in der heutigen Musikwelt eher in einer Minderheit wieder. „Die Gitarrenspieler versuchten, ihre großen Vorbilder wie Jimmy Page, Brian May und Ritchie Blackmore an die Wand zu spielen. Manche von uns waren gut, andere einfach Wichser. Ich wurde beschuldigt, beides zu sein“, schrieb Steve Vai auf seiner Internetseite. Doch der vierfache Grammy-Award-Gewinner liebt die Herausforderungen.

2004 wurde Steve Vai zur Aufführung eines Konzertes des japanischen Komponisten Ichiro Nodaira geladen. Begleitet vom 100-köpfigen Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, bestand seine Rolle aus einer zwanzigminütigen atonalen Einlage. „Sie ist fast unmöglich zu spielen, deshalb habe ich es getan“, erzählt Vai weiter auf seiner Homepage. „Wahrscheinlich gibt es ein paar andere Gitarristen, die das auch hätten schaffen können, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand gewollt hätte.“

Steve Vai, Rosenhof , Osnabrück, Do., 26. 9., 20 Uhr, Telefon: 0541/9614629.