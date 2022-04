Wer Charlotte Roche schon einmal auf Lesungen erlebt hat, weiß: Keiner findet ihre Bücher schockierender als sie selbst – so sehr lacht und windet sie sich bei den gefährlichen Stellen. Auf die Frage nach den biografischen Voraussetzungen ihrer „Feuchtgebiete“ wird sie dementsprechend deutlich: „Es reicht nicht nur, eine ganz miese Kindheit gehabt zu haben, man muss dann in seiner Jugend auch noch sehr viele Drogen nehmen, um so ein Buch zu schreiben.“

Über ihr kommendes Buch Nummer Drei will sie vorerst noch keine Auskunft geben. „Es ist noch ganz in den Anfängen. Da gilt dasselbe wie bei einem ungeborenen Kind: In den ersten Monaten sagt man nichts. Es könnte ja sein, dass es niemals das Licht der Welt erblickt.“

Carla Juri, die in „Feuchtgebiete“ eine Extremrolle zwischen Ekel und Nacktheit spielt, wird aus dem Publikum nach ihrer Schamgrenze gefragt. Antwort: „Vor dem Dreh hat sich das ganze Team in der Sauna-Oase getroffen, in der im Film die Bordell-Szene spielt. Danach waren wir lockerer.“ Eine Besucherin will es ganz genau wissen und fragt, ob es nicht doch hier und da Body-Doubles gab. Die Frage leitet Juri an Wnendt weiter: „Das gab es, aber nur für die Intimrasur – ohne Doubles hätte man die Szene ja nur einmal drehen können.“ Alles andere ist Juri,

Wnendt zeigt sich vor allem froh, dass er den Roman überhaupt machen konnte: „Normalerweise gehen die Rechte an so einem Bestseller an den Meistbietenden; da kommen immer nur zwei oder drei infrage.“ Charlotte Roche dagegen hat ihre Rechte zwar komplett verkauft. Für den „total buy-out“ hat sie aber einen Produzenten ihres Vertrauens bekommen: Peter Rommel, den Mann, der wunderbare Filme wie Andreas Dresens „Halt auf freier Strecke“ betreut hat.

