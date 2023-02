Walser hat es dabei besser als der Papst. Er darf seine Figur Meßmer einen Abdankungsspruch nach dem anderen aufsagen lassen und kann als Autor doch weiter amtieren. So nachdrücklich das Büchlein auch von ersehnter Selbstauflösung handelt – der Wunsch nach erlösendem Verstummen muss ja selbst immer wieder seine Sprache finden, um kommuniziert werden zu können. Ein Dilemma, aber ein kreatives.

Seit dem Band „Meßmers Gedanken“ (1985) streift die Figur des intelligenten Misanthropen gleichsam mit hochgeschlagenem Mantelkragen durch Walsers Welt der Helmut Halms („Ein fliehendes Pferd“), Gottlieb Zürns („Das Schwanenhaus“) oder Karl von Kahns („Die Angstblüte“). Anders als diese Erklärungsartisten, die über jeden Knick im Lebenslauf alert hinwegplaudern, verknappt Meßmer unabweisbare Einsichten zu Reflexionen, die keine Maximen werden dürfen. „Es gibt keine Nähe zu anderen, die nicht zur Feindseligkeit führt“, heißt es im ersten Meßmer-Memorandum. Im aktuellen Band raunzt Meßmer: „Wir können nicht zusammenleben, aber einander am Leben hindern, das können wir schon“ – und der Leser versteht, dass manche Weisheit Lebensschwere eher fühlbar macht, als sie zu beheben. Knapp sind Walsers Texte, als Gedankenscherben aber dennoch eine Herausforderung für die Twitter-Generation.

Walsers dritter Meßmer-Band – „Meßmers Reisen“ erschien 2003 – führt nicht mitten in das Leben, sondern an dessen karstige Ränder. Verlust, Verzicht, Versagen: Die konzisen Texte fordern den Leser als gedankenfunkelnde Zumutungen heraus. Oder nerven als Schwarzmalereien. Wer mit diesem Meßmer wandelt, hat sich auf Grenzerfahrung gefasst zu machen, auch jene des Nachfühlens und Verstehens. Denn dieser Meßmer lebt in einem „Gürtel aus Leere“, er möchte wie eine Möwe „konjunktivisch schweifen“ oder sich „nackt im Hummelpelz“ rekeln.

Darin liegt kein Ausdruck versponnener Alterssonderbarkeit. Walser artikuliert einen letzten Aufbruch, heraus aus dem Korsett des Ich und verbrauchter Sprachroutine, hinein in eine Sphäre, in der Ichfindung mit Selbstauflösung in eins fällt. Walser geht es um die Seele. Deshalb leitet er das Bändchen mit Zitaten zum Sprachbild des „knapp atmenden Fisches“ von Hölderlin, Robert Walser und Kafka ein, deshalb widmet er dieses Brevier einer Letztzeit dem 2012 jung verstorbenen katholischen Theologen Michael Felder. „Meßmers Momente“ schließen an den Christus-Roman „Muttersohn“ (2011) an – ohne die kleinste Erlösungsgewissheit bieten zu können.

Walsers Knappheiten formulieren Aufschlüsse, aber keine Lehren. Anders als Brechts „Geschichten vom Herrn Keuner“ oder Hartmut Langes „Tagebuch eines Melancholikers“ (1983) eröffnen die „Momente“ keine Aussicht auf Veränderung durch bessere Einsicht. Meßmers Reise ist ein letzter Trip: „Tot gehör ich mir wieder.“

Martin Walser: Meßmers Momente. 103 Seiten. Erschienen im Rowohlt Verlag. 14,95 Euro.

TEASER-FOTO: