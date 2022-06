Teilnehmer des Christopher Street Day ziehen durch die Innenstadt. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner up-down up-down Gesellschaft Rund 1000 Menschen beim Christopher-Street-Day in Schwerin Von dpa | 25.06.2022, 16:50 Uhr

Beim diesjährigen Christopher-Street-Day in Schwerin haben am Samstag ungefähr 1000 vor allem junge Menschen für die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt demonstriert. „Wir in MV sind offen für Vielfalt in der Gesellschaft. Es ist gleich, welche Religion jemand hat oder welche Sexualität. Wir alle sind Menschen, die gut zusammenleben wollen“, sagte die Schirmherrin, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), bei der Veranstaltung in der Landeshauptstadt.