Harry Partch war dieser Außenseiter, und wer seinem Musiktheater „Delusion of the Fury“ (1966) zur Eröffnung der Ruhrtriennale beiwohnte, kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Statt einem Orchester im Graben türmen sich merkwürdige Instrumente Marke Eigenbau auf der Bühne. Sie tragen Namen wie „Zymo-Xyl“, „Marimba Eroica“, „Spoils of War“, „Blue Rainbow“ oder „Surrogate Kithara“ und klingen auch so: abgefahren, eigenwillig und manchmal auch ein bisschen komisch. Da wachsen kugelförmige Vasen an Bäumen, Granatenhülsen werden zu Klangkörpern, antike Harfen stehen wie Altäre im Raum, überdimensionale Klangplatten aus Holz erzeugen wuchtige Bässe. Viel mehr Bühnenbild braucht es da nicht.