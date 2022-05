documenta fifteen FOTO: dpa Was ist eigentlich die Documenta? Die Weltkunstschau in Kassel in Fragen und Antworten Von Dr. Stefan Lüddemann | 25.05.2022, 11:47 Uhr

Die „Documenta“ in Kassel findet 2022 zum fünfzehnten Mal statt. Aber was ist die Documenta eigentlich? Ein Porträt der Weltkunstschau in Fragen und Antworten.