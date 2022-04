„Wir haben das Gebäude gesäubert“, sagt nun der Architekt Antonio Ortiz. Das spanische Architekten-Duo Cruz y Ortiz stellte nicht nur das Cuypers-Gebäude in voller Schönheit wieder her. Mit modernen Anbauten, einem neuen asiatischen Pavillon, einer großzügigen Eingangshalle und neuesten technischen Installationen baute es ein Museum der modernsten Art. Die Innenhöfe wurden wieder freigelegt und miteinander verbunden. Unter großen Glasdächern entstand eine elegante lichtdurchflutete Eingangshalle für die erwarteten bis zu zwei Millionen Besucher im Jahr.

Doch im ersten Stock begegnet man der alten Pracht Cuypers’: zarte Blumenranken und Ornamente an den Säulen, bleiverglaste hohe Fenster, ein neuer Terrazzoboden, Wandmalereien zu Szenen der niederländischen Geschichte. Darüber wölbt sich zierlich die reich verzierte Decke wie in einer gotischen Kathedrale.

Es ist die Vorhalle zum eigentlichen Heiligtum, der Ehrengalerie. In der majestätischen Halle mit den hohen Spitzbögen stockt jedem der Atem. Links und rechts strahlen an dunkelgrauen Wänden die weltberühmten Werke der holländischen Meister des 17. Jahrhunderts: Vermeer, Frans Hals, Jan Steen. Und am Ende der Galerie hängt das Werk, für das Cuypers das Museum errichtete: „Die Nachtwache“ von Rembrandt.

Es ist das einzige Bild, das an seinen ursprünglichen Platz zurückkehrte. Das Reichsmuseum zeigt in 80 Sälen 8000 Objekte seiner Sammlung, die rund eine Million Stücke umfasst. Sie erzählen rund 800 Jahre Geschichte der Niederlande.

Neu ist auch die Darstellung der Kunst. Gemälde werden oft mit historischen Objekten in fast unsichtbaren großen Vitrinen verbunden. So sind vor einem Gemälde über die ruhmreiche Walfischjagd der Niederlande auch kleine Wollmützen der Arbeiter in Spitzbergen zu sehen. Das Reichsmuseum will beides sein, sagt sein Direktor Wim Pijbes: „Besucher sollen das Gefühl von Schönheit umarmen und das Bewusstsein der Zeit erleben.“