Die aufgewühlte Debatte, die um die Dramatiker Henrik Ibsen und Gerhart Hauptmann im Kaiserreich des ausgehenden 19. Jahrhunderts geführt wurde, ist nicht gänzlich überholt und ausgestanden. Es gibt auch heute Menschen, die lieber das Hehre, Große auch eines tragischen Konflikts, also das klassisch Ideale auf der Bühne sehen. Die dort auf den Mief schmuddeliger Garküchen, die Nöte kleiner Leute im Dialekt-Milieu gut verzichten können. Doch genau dieser Determiniertheit von Menschen durch ihre Milieus nahm sich der Schriftsteller Gerhart Hauptmann an. Hellsichtige Zeitgenossen wie der Kritiker Alfred Kerr erkannten in dieser von anderen als abstoßende „Rinnsteinkunst“ geschmähten Dramatik eine Revolte der Ästhetik, die den Beginn der Moderne markierte. „Freiheit! Freiheit! Freiheit!“, schrieb er enthusiastisch nach der Berliner Uraufführung von „Vor Sonnenaufgang“ und: „Es sollte vorüber sein bei uns, mit dem Leeren und Spießigen.“

Der Norweger Henrik Ibsen und der Deutsche Hauptmann vertrieben die Adligen und Helden aller Art von den Theaterbrettern und widmeten sich den Arbeitern oder Handwerkern, den Entrechteten und Unterdrückten, den Trinkern und Kriminellen. Ideale Werte stießen nun an die Grenzen des Portemonnaies, der gesellschaftlichen Schicht oder der Bildung. Gleichzeitig verweisen Stücke wie Hauptmanns „Die Weber“, inspiriert vom Aufstand der verarmten, hungernden Weber in Schlesien von 1844, auf noch kommende Sicht- und Schreibweisen in der Literatur. Nicht mehr so sehr Individuen mit ihren persönlichen Schicksalen standen im Zentrum, sondern die Masse. Hauptmann war scharfsichtig genug, diese neue Tendenz in seinen „Webern“ selbst zu erkennen und zu benennen. Die reale Masse, die sich durch das epochemachende Drama erkannt fühlte, war vor allem die Fabrikarbeiterschaft, der sogenannte vierte Stand. Die Sozialdemokraten prüften den Naturalismus sogleich als politischen Bundesgenossen. Kunst, die an Gitterstäben rüttelt, wird unbequem. Auch deshalb wunderte es nicht, dass Kaiser Wilhelm II. 1894, dem Jahr der ersten öffentlichen „Weber“-Aufführung, seine Loge im Berliner Deutschen Theater kündigte. An solche Virulenz von Kunst versucht Theater auch heute anzuknüpfen. Erinnert sei an Volker Löschs Dresdner „Weber“-Inszenierung von 2004, in der ein „Chor der Arbeitslosen“ Politiker beschimpfte. Intendant war im damaligen Berlin Otto Brahm, ohne den Hauptmanns steiler Aufstieg kaum denkbar gewesen wäre. Brahms Deutsches Theater blieb lange das Zentrum des „Berliner Realismus“.

Noch eine Entwicklung zu unserer Theater-Gegenwart hin lässt sich mit Hauptmanns riesigem dramatischen Werk verbinden: seine Tendenz zum Dokumentarischen und Epischen. Spannend auch zu wissen, dass der große russische Dramatiker und Menschenbeobachter Anton Tschechow von Hauptmann profitierte und das Moskauer Künstlertheater Konstantin Stanislawskis mit den Naturalisten gegen das bis dahin übliche Pathos, die Deklamiererei, „die albernen Konventionen in Inszenierung und Bühnenbild“ und gegen „den nichtigen Spielplan der damaligen Theater“ protestierte – und als Rezept dagegen auch Hauptmann aufführte. Innerhalb seines rein epischen Werkes gilt Hauptmanns tragische novellistische Studie „Bahnwärter Thiel“ als „Klassiker“ des Naturalismus.

Seinen Sinn für soziale Realitäten und vor allem Härten hat der am 15. November 1862 geborene und am 6. Juni 1946 gestorbene Hauptmann in seiner Jugend entwickelt. Das Hotel, das seine Eltern in seinem Geburtsort, dem niederschlesischen Obersalzbrunn, betrieben, konnten sie nicht halten. Die Familie mit vier Kindern verarmte, Hauptmann musste die Realschule abbrechen und bald auch aus gesundheitlichen Gründen eine Landwirtschaftslehre. Danach studierte er eine Weile erst Bildhauerei, dann Philosophie und Literaturgeschichte, doch aus seiner finanziellen Dauermisere hin zur freien Schriftstellerexistenz und letztlich sogar zum Literaturnobelpreis (1912) erlöste ihn erst seine wohlhabende erste Frau, Marie. Dies ist ausführlich und mit vielen bislang unbekannten Details in Peter Sprengels kürzlich erschienener Biografie zu lesen. Auch wie sich Hauptmanns Naturalismus etwa mit dem Märchendrama „Hanneles Himmelfahrt“ (1893) oder „Die versunkene Glocke“ (1896) zum neuromantischen Geheimnisvollen und Wunderbaren hinwendet. Wer die zupackende theater- und literaturgeschichtliche Einordnung vorzieht, dem sei Günther Rühles kenntnisreiches Buch „Theater in Deutschland 1887–1945 von 2007 empfohlen.

Peter Sprengel: Gerhart Hauptmann. Bürgerlichkeit und großer Traum. Biographie, Ch. Beck, 850 S., 38 Euro