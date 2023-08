Dennis Lehane kommt am 4. August 1965 in der US-Metropole Boston als Kind einer irischstämmigen Familie zur Welt. Hier wächst er im Arbeiterviertel Dorchester auf – dem Ort, an dem später auch seine Thriller spielen. Den literarischen Durchbruch erlebt er 2001 mit „Mystic River“, einem verschlungenen Krimi um Kindesmissbrauch und Rache. 2003 wird Clint Eastwoods Verfilmung mit zwei Oscars belohnt. 2009 adaptiert dann Martin Scorsese den Psychothriller „Shutter Island“; die Hauptrolle übernimmt Leonardo DiCaprio. Lehane arbeitet auch selbst als Drehbuchautor, etwa bei der renommierten Serie „The Wire“ und der Stephen-King-Verfilmung „Mr Mercedes“.

Lehanes neuer Roman „Sekunden der Gnade“ führt ins Boston des Jahres 1974. Schüler weißer und schwarzer Viertel sollen per Bustransfer die Schulen tauschen. Was als Maßnahme gegen die Rassentrennung gedacht ist, löst allerdings erst recht rassistische Proteste aus. In der aufgeheizten Stimmung wird ein schwarzer Student ermordet. Wenig später verschwindet die Tochter der irischstämmigen Mary Pat. Auf ihrer Suche findet die Mutter nicht nur die Wahrheit über ihre Tochter heraus; sie begreift auch etwas über die eigene Verstrickung in den Hass ihrer Zeit. Lehandes „Sekunden der Gnade“ ist bei Diogenes erschienen und kostet 26 Euro.