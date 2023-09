Wissenschaftlerin Madita Oeming berichtet Porn Studies: Was passiert im Porno-Seminar an einer Uni? Von Daniel Benedict | 24.09.2023, 06:02 Uhr Porn Studies: Madita Oeming hat an der Uni über Pornos gelehrt. Wie sieht so ein Seminar eigentlich aus? Foto: Daniel Benedict up-down up-down

An der Uni Pornos gucken? Madita Oeming hat Seminare im Bereich der Porn Studies gegeben. Seitdem wird sie von rechts genauso angefeindet wie aus dem Feminismus. Hier erzählt sie, was in dem Seminar passiert – und was drumherum.