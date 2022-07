Polizisten sperren die Kirche, in der die Lindner-Hochzeit stattfinden soll, ab. Foto: Axel Heimken/dpa FOTO: Axel Heimken up-down up-down Lindner-Hochzeit Polizeieinsatz wegen 35 Punks vor „falschem“ Sylter Hotel Von dpa | 09.07.2022, 16:21 Uhr

Wegen mehrerer lautstarker Punks, die vor einem Sylter Hotel wohl die Hochzeitsfeier von Politiker Christian Lindner und Journalistin Franca Lehfeldt stören wollten, musste die Polizei am Freitagabend zu einem Einsatz ausrücken. Vor einem Hotel in Keitum hätten rund 35 Punks gestanden und seien laut, aber sonst friedlich gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.