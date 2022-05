Mitgliederversammlung des PEN-Zentrums Deutschland FOTO: dpa Autorenvereinigung in Gotha am Scheidepunkt Deniz Yücel und der PEN: Warum der hoffnungsvolle Aufbruch im Fiasko endete Von Dr. Stefan Lüddemann | 15.05.2022, 06:00 Uhr

Es sollte der Aufbruch werden: Vor acht Monaten startete Deniz Yücel als Präsident des PEN durch. Jetzt ist Schluss. In Gotha endete Yücels Amtszeit in Grabenkriegen. Dabei geht es um Yücel - und die Rolle der Literatur in der Öffentlichkeit.