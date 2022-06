ARCHIV - Nach Mobbing-Vorwürfen gegen Herzogin Meghan während ihrer Zeit im britischen Königshaus schweigt der Palast sich aus. Foto: Phil Noble/PA Wire/dpa FOTO: Phil Noble up-down up-down Britische Monarchie Ölzweig für Meghan? Was im royalen Finanzbericht steht Von dpa | 30.06.2022, 13:54 Uhr | Update vor 30 Min.

Jahr für Jahr können sich die Briten ganz genau anschauen, was die Queen und ihre Paläste sie eigentlich kosten - und wie oft die Royals durch die Weltgeschichte jetten. Interessant ist diesmal jedoch auch, was nicht in dem Bericht zu lesen ist.