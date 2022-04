Wessen sich der Jazzer und Allrounder Uri Caine auch annimmt – Mozart, Bach, Wagner, Mahler, Vivaldi – oder wen auch immer er durchleuchtet: Ein musikalisches Abenteuer ist garantiert. Wenn sich Caine auf seine Wurzeln als Jazz-Pianist beruft, muss er sich bei seiner neuesten Einspielung mit Werken von George Gershwin allerdings nicht ganz so weit in fremde Territorien vorwagen. Gershwins Musik, ob die „Rhapsody in Blue“ oder die meisten seiner Schlager, bietet sich Caine geradezu als Steilvorlage für seine originellen Arrangements und Improvisationen an. Die berühmte „Rhapsody“ befreit er von jeglicher philharmonischen Oberflächenpolitur der Originalfassung und legt den „Blues“-Charakter des Werks mit seinen vier Mitstreitern an Trompete, Klarinette, Bass und Schlagzeug wie mit einem Seziermesser frei, wobei er auch trotz der improvisatorischen Einwürfe den Notentext nur selten verlässt. Eine ebenso musikalische wie kreative Interpretation. Das trifft auch auf die Auswahl von acht Songs mit den ausdrucksvollen Stimmen von Barbara Walker und Theo Bleckmann zu. Zu den Glanzstücken gehören teilweise sehr freie Improvisationen zu Hits wie „I got Rhythm“ oder „How long has this been going on“