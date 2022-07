Die Interpreten wählen eher rasche Tempi, der erste Satz in KV 459 klingt fast zu leichtgewichtig. Einen langsamen Satz hat das Konzert in dieser Interpretation im Grunde nicht. Doch der Mittelsatz trägt in der Tat die Bezeichnung „Allegretto“, und der klangliche Eindruck gibt Brautigam recht. Der Kontrast zum Finale wirkt überzeugend; hier agieren Solist und Orchester lebhaft. Dabei ist das Tempo rasch, aber nicht überzogen. Es ist der Schwung, der diesen Satz so mitreißend macht.

Das Konzert KV 488 ist im Zugriff ähnlich. Auch hier kommt das Finale prickelnd daher und wird vom Orchester schön knackig und präzis gespielt. Dieses Konzert hat ein Adagio als Mittelsatz, und obwohl das Tempo rascher ausfällt als in anderen Aufnahmen, wirkt es angemessen, die wichtigen Bläserpassagen klingen sehr schön.

Mozart: Klavierkonzerte KV 459, KV 488. Ronald Brautigam, Kölner Akademie, Ltg. Michael Alexander Willens. BIS 1964