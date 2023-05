Metallica beim Konzert in Amsterdam (v.li): Robert Trujillo, Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Zwei Liveshows in Hamburg Doppel-Konzert von Metallica: Das erwartet Sie am Freitag und Sonntag Von Guido Behsen | 23.05.2023, 16:37 Uhr | Update vor 2 Std.

Gibt es noch Tickets, wie komme ich am besten hin und vor allem: Was erwartet Metallica-Fans bei den beiden einzigen Deutschland-Konzerten im Jahr 2023 am 26. und 28. Mai in Hamburg? So viel ist sicher: Es wird kein Song zweimal zu hören sein.