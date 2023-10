Terrorangriff der Hamas Festival-Massaker in Israel: U2 gedenkt Opfern mit Friedenslied Von dpa | 10.10.2023, 09:56 Uhr Die Band U2 erinnerte bei einem Konzert an die Opfer des Massakers in Israel. Foto: dpa | Daniel Bockwoldt up-down up-down

Die irische Rockband „U2“ widmete den Opfern des Massakers auf dem „Tribe of Nova“ Musikfestival in Israel einen Song. Mit der bekannten Friedenshymne „Pride (In the Name of Love)“ wollte die Band den 260 Todesopfern gedenken.